Cîţu: Ministrul de Finanţe a transmis CE că impozitul pe venit va fi redus la 12%, nu la 10%. Ce spune premierul

de mediafax, 26 octombrie 2017, 14:20

Senatorul PNL Florin Cîţu a susţinut, joi, că ministrul de Finanţe, Ionuţ Mişa, a transmis Comisiei Europene că impozitul pe venit va fi redus la 12%, nu la 10%, aşa cum s-a spus în ţară.

„Aflăm din raport că Ionuţ Mişa i-a informat pe cei de la Comisia Europeană că vrea să întoarcă reforma pensiilor din 2008, ceea ce înseamnă că se gândeşte foarte serios să elimine contribuţia care merge la Pilonul II şi, mai mult, iarăşi ne-au minţit, nu au avut niciodată intenţia să reducă impozitul pe venit la 10%. Pentru Comisia Europeană informaţia a fost de 12%, iar contribuţiile la 36%", a precizat Cîţu.

Potrivit senatorului PNL, Ionuţ Mişa le-a spus celor de la Comisia Europeană că nu ştiu legislaţia în ceea ce priveşte TVA split şi nu au dreptate atunci când îi spun că trebuie să ceară derogare.

„Cei de la Comisia Europeană i-au spus lui Ionuţ Mişa că este nevoie de o derogare (pentru TVA split, n.r.), acesta le-a spus foarte simplu că ei nu ştiu legislaţia şi că nu e nevoie de derogare", a menţionat Cîţu, el arătând că la acel moment era vorba de forma TVA split intrată în vigoare la 1 octombrie, obligatorie pentru toate firmele din România.

Cîţu a precizat că CE a publicat concluziile vizitei din 26-27 septembrie la Bucureşti, specialiştii Comisiei venind să discute despre situaţia finanţelor din România, care este în procedură de supraveghere pentru depăşirea, acum doi ani, a pactului fiscal.

„România se angajase în 2013 că reduce deficitul structural, anul acesta trebuia să fim sub 1%, după cum ştiţi suntem la 3%. Foarte important este modul în care ministerul Finanţelor, în special ministrul Mişa şi premierul răspund recomandărilor Comisiei Europene de a reduce şi de a respecta acest pact fiscal, care a fost adoptat în Senatul României şi are un caracter de lege: Ionuţ Mişa le-a spus în faţă celor de la Comisia Europeană că nu are intenţia să respecte pactul fiscal şi nu are intenţia să ia în considerare recomandările Comisiei", a precizat senatorul liberal.

El a făcut aceste declaraţii după ce a participat la întâlnirea cu comisarul european responsabil cu bugetul şi resursele umane, Günther Oettinger. Acesta s-a văzut, la Palatul Parlamentului, cu membrii comisiilor parlamentare reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru afaceri europene şi pentru buget, finanţe şi bănci.

„Astăzi, noi avem o discuţie cu comisarul european despre bugetul Uniunii Europene, le spunem că avem nevoie de fonduri europene, de fonduri de coeziune, iar în acelaşi timp Ionuţ Mişa le spune celor de la Comisia Europeană că nu are de gând să respecte pactul fiscal şi ne pune nouă în pericol viitorul pentru că cei de la Comisia Europeană vor avea discuţii pe această temă", a mai spus Cîţu.

Tudose îl ironizează pe Cîţu: Nu discutăm de ce visează

Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, că impozitul pe venit va fi redus la 10%, ironizându-l pe senatorul PNL, Florin Cîţu, care a susţinut că că ministrul de Finanţe, Ionuţ Mişa, a transmis Comisiei Europene că impozitul pe venit va fi redus la 12%.

Invitat să comenteze raportul Comisiei Europene, invocat de senatorul Florin Cîţu şi potrivit căruia Ionuţ Mişa a transmis CE că impozitul pe venit va fi redus la 12%, nu la 10%, aşa cum s-a spus în ţară, premierul Mihai Tudose a spus că ar trebui să se discute „lucruri serioase".

„Cine, domnul Cîţu? Haideţi să vorbim de lucruri serioase. Nu, nu...", a declarat Tudose, joi, după o întalnire cu sindicaliştii SANITAS.

Premierul Tudose a negat că impozitul pe venit va fi redus la numai 12%. „Noi o să avem impozitul de 10% pe venit, punct. Nu discutăm de ce visează domnul Cîţu", a spus premierul.

Întrebat dacă deficitul bugetar va depăşi 3%, Tudose a livrat încă un răspuns ironic. „A stabilit domnul Cîţu şi asta?", a întrebat Tudose.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a intervenit cu o precizare. „Haideţi să aşteptăm sfârşitul anului şi, dacă deficitul va fi sub 3%, atunci ce o să mai spună şi domnul Câţu şi altcineva? Noi am stabilit, am calculat, Guvernul pune în practică ceea ce e în programul de guvernare, va fi deficitul sub 3% în 2017, sub 3% şi în 2018", a spus Dragnea.

Raport al Comisiei Europene

Raportul invocat de senatorul PNL este rezultatul misiunii de supraveghere extinsă pe care Comisia Europeană a trimis-o la Bucureşti în cadrul Procedurii de Deviere Semnificativă de la obiectivele bugetare pe termen mdiu (MTO) prevăzute în Pactul Fiscal al Uniunii Europene.

Raportul misiunii menţionează faptul că, în urma discuţiei avute cu ministrul român de Finanţe, s-a constatat faptul că România nu intenţionează să reducă deficitul structural în 2017. "Ministrul de Finanţe a confirmat că ţinta pentru 2017 rămâne deficitul de 3% din PIB, în timp ce o ajustare structurală în 2017 nu este o prioritate", se arată în raport.

De asemenea, este menţionată şi posibilitatea creşterii deficitului anul viitor ca urmare a aplicării Legii salarizării unitare. "Potrivit proiecţiilor Comisiei, în lipsa unei schimbări de politici, este probabil ca deficitul să crească substanţial în 2018 peste 3% din PIB, împins de noi creşteri semnificative ale cheltuielilor publice", susţin experţii CE.

Membrii misiunii de supraveghere şi ministrul Mişa au avut puncte divergente de vedere şi în ce priveşte split TVA. "Misiunea a subliniat că un astfel de mecanism obligatoriu poate necesita o derogare prealabilă de la Directiva privind TVA. Ministrul de Finanţe a negat nevoia unei derogări şi a argumentat că CE nu are informaţii exacte privind această măsură", se spune în raport.

În al treilea rând, CE are rezerve privind eventuala eliminare a pilonului II de pensii. "O astfel de măsură ar scade deficitul fiscal pe termen scurt. Totuşi, câştigul fiscal s-ar disipa pe termen lung deoarece contribuţiile sociale deviate de la pilonul II ar fi însoţite de obligaţia de a plăti pensiile de vârstă în viitor. În plus, o asemenea răsturnare ar putea avea implicaţii negative pentru viabilitatea sistemului de pensii şi pentru dezvoltarea pieţelor de capital", mai precizează sursa citată.