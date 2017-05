Economie

Clujencele și ideile lor de afaceri

de Ziua de Cluj, 02 mai 2017, 11:00

Trei antreprenoare din Cluj au obținut o finanțare de început pentru business-urile pe care și le-au propus să le deruleze. Pe lângă cei 15.000 de lei obținuți pentru noile afaceri, au fost învățate și cum să le gestioneze ca să aibă succesul scontat.

Publicitate

Afacerea Iohannei Albert va fi o plantaţie de nuci. Are 24 de ani, a terminat Dreptul, iar cursurile şi concursul au venit la fix: nu reuşise să îşi găsească loc de muncă şi se gândea ce posibilităţi ar avea ca să îşi facă o mică afacere. Să producă ceva, să nu stea degeaba. Ideea a pornit de la faptul că nucile sunt vândute scump în piaţă, în timpul sărbătorilor ajungând şi la 50 lei/kg. Cum prietenul ei are un teren care ar putea fi folosit pentru aceasta, a realizat un plan de business pentru implementarea ideii şi s-a înscris în concurs, mai ales că după cursurile din cadrul proiectului a înţeles ce are de făcut şi ce etape trebuie să urmeze.

Corina Dragomir și-a înfiinţat o firmă de taximetrie. A transformat o nevoie într-o afacere; făcea naveta în fiecare zi dintr-o localitate din apropierea Clujului, vreo doi ani, până şi-a luat maşină. Vrea că în prima faza să facă taximetrie cu maşina personală şi după aceea să mai cumpere un autoturism şi să angajeze oameni. Primul pas l-a făcut - îşi duce colegele cu maşina, gândindu-se că aşa îşi fidelizează clienţii, pentru a le arăta care sunt condiţiile în care se poate circula. Pune mult suflet în partea de marketing, gândindu-se să le ofere clienţilor altfel de experiențe. Vrea să înceapă cu câteva firme, clinici, organizaţii mici, pentru care să ofere servicii de taximetrie; s-a gândit deja la nişte pachete de ofertă pentru ele.

Paradisul Căţeilor, firma Aurorei Farkas, va fi una pentru cei care dețin aceste animale - le va oferi servicii de toaletaj şi de îngrijire. Povestea a pornit din familie: are o fetiţă cu probleme şi o fată mai mare. Atunci când cea mare a plecat cu o bursă în SUA, cea mică a intrat într-un fel de depresie. Era foarte tristă, nu mai voia nimic. Medicul de familie le-a propus să îi ia un câine, pentru că un animal o bucură şi o responsabilizează. După discuţii cu soţul, care nu era inițial de acord să aibă un câine în casă, au decis să ia un shihtzu.

Însă odată cu acesta au venit în casă şi cheltuielile - cu spălatul, cu tunsul şi cu aranjatul, aşa că a văzut ce nevoie de servicii de calitate şi la preţuri avantajoase există pe piaţă în Cluj. Deşi a tot ezitat, după ce a făcut cursurile de antreprenoriat, a decis să îşi deschidă o afacere, orele de curs au fost un impuls pentru ea. Deşi este asistent medical, vrea să se apuce şi de cursuri de specializare pentru toaletare şi de îngrijire a animalelor, ca să fie foarte bine pregătită pentru clienţii ei.

20 de antreprenoare la început de drum au fost premiate la gala „Femeia anului în afaceri", organizată de Fundația Estuar și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 6 Bucureşti, Fundația Prețuiește Viața, Opportunity Associates România și IMA Group. Noile antreprenoare, care provin din București, Cluj, Giurgiu și Ploiești, au primit premiile din partea unor persoane publice precum Corina Chiriac, Florentina Fântânaru, Iuliana Tudor, Dana Miricioiu, Ramona Chirilă Lohan, Galyna Pânzari, Daniela Palade, Nicoleta Nicolae, Ruxandra Dumitrescu.



Premiantele sunt câștigătoarele concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului, care a oferit 20 de premii de câte 15.000 de lei pentru mici ferme de porci, firme de organizare de evenimente, magazine online, bijuterii unicat sau florării. În cadrul proiectului, 500 de femei au beneficiat de cursuri gratuite de calificare, o parte optând pentru deschiderea unei afaceri proprii.



Participantele la cursuri și la modulul de antreprenoriat au primit răspunsuri la problemele de legislație, antreprenoriat, management, scopul final fiind o bună integrare pe piața muncii și pregătire pentru a-și putea gestiona singure viitoarea afacere, după implementare. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

(Articol publicat iniţial în 2015)