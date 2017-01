Economie

Clujenii de la Softvision vor da numele unui grup informatic global

de Calin Poenaru, 13 ianuarie 2017, 13:03

Compania clujeană a anunat, la mai puțin de un an de la fuziunea cu Software Paradigms International (SPI), schimbarea numelui grupului în Softvision la nivel global.









Publicitate

Grupul Softvision este prezent în România, SUA, Australia, Brazilia, Canada, Singapore, India și Nepal. “Avem o poveste impresionantă de spus, cu produse și servicii de dezvoltare software și mobile incredibile, cu zeci de milioane de utilizatori globali. Produsele noastre sunt poziționate să joace un rol major în felul în care companiile de retail își desfășoară activitatea.



Cu un portofoliu de clienți și jucători de top, recunoscuți la nivel mondial și acum cu o expunere majoră la o industrie retail mereu în dezvoltare, suntem unul dintre cei mai mari dezvoltatori de soluții retail și IT de ultimă generație, cu scopul de a duce experiența clientului pe noi culmi”, spune Laurențiu Russo, fondator al Softvision.



Cu această ocazie, Softvision va lansa un nou logo la nivel de grup, care face parte dintr-un proces de rebranding cuprinzător care include și lansarea noului website la nivel global. Lansarea se va face în cadrul National Retail Federation, eveniment principal al industriei de retail care va avea loc la New York, în perioada 15-17 ianuarie.



Softvision a fost înfiinţată acum 18 ani la Cluj şi are filiale în Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Baia Mare, dar şi în SUA (Silicon Valley şi Las Vegas). Compania dezvoltă 300 de proiecte pentru 100 de clienţi din Europa şi SUA, acoperind servicii şi produse de tip dezvoltare software, testarea şi asigurarea calităţii, aplicaţii mobile, UI/UX design, suport.

În portofoliu său se află companii de renume mondial din Top 500 Fortune, Silicon Valley şi Wall Street, din domeniile financiar-bancar, telecomunicaţii, medical, educaţie, media, precum Microsoft, Toshiba, Alcatel, Sharp, Swisscom, Sprint. În 2016, Softvision a fuzionat cu SPI (SUA), având parte de o extindere geografică în Canada, Australia, Brazilia și India. Softvision figura între primii 10 angajatori privaţi din judeţul Cluj în 2015, având 1.130 de angajaţi.

Una dintre cele mai mari fuziuni pe piaţa locală IT a fost cea prin care grupul japonez NTT a preluat EBS. Mai multe firme au fost preluate în ultimii ani: Amplexor a fost achiţionată de Euroscript (Belgia). Endava (Marea Britanie) a cumpărat Alfa Global Solutions, Siemens a semnat contractul de achiziţie a Frosys. Nethrom a fost achiziţionată în 2007 de grupul olandez Total Specific Solution de la un alt investitor din această ţară, Comprove, iar compania clujeană a devenit Yonder. Accenture a achiziţionat grupul Evopro, din care făcea parte şi Evoline Cluj.