Clujul aduce banii cei mai mulţi la bursă

de Calin Poenaru, 07 iulie 2017, 12:43

Banca Transilvania (BT) Cluj-Napoca deţine primul loc în clasamentul companiilor cu cele mai consistente tranzacţii la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) în primul trimestru. În schimb, companiile locale de brokeraj sunt în spatele multinaţionalelor cu sediul în capitală.

În topul celor mai lichide companii la BVB (piața principală, acțiuni), întocmit de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pe primul loc se situează BT, ce deține 21,9% din valoarea totală tranzacționată. Pe pozițiile următoare s‐au clasat Fondul Proprietatea, Romgaz, OMV Petrom și BRD. În cadrul clasamentului se remarcă prezența a trei din cele cinci societăți de investiții financiare (Moldova, Oltenia și Transilvania).



Sectorul bancar și cel energetic sunt cel mai bine reprezentate în topul lichidității. Medlife se află printre cele mai lichide companii. Dintre evenimentele semnificative ce au avut loc în trimestrul I, raportul ASF remarcă vânzarea participațiilor integrale ale Fondului Proprietatea (FP) în Oil Terminal și vânzările parțiale în cadrul BT. FP a răscumpărat 680 de milioane de acțiuni proprii, reprezentând 6,7% din totalul acțiunilor emise la 31 martie.



Valoarea tranzacțiilor derulate la BVB a crescut în primele trei luni cu 41% comparativ cu cea înregistrată în perioada similară din 2016. Creșterea se datorează tranzacțiilor cu acțiuni, preferate de către investitori (94%). Tranzacțiile cu produse structurate au înregistrat 3,2%, în primul trimestru derulându‐se 47.932 de operaţiuni. Comparativ cu ultimul trimestru din 2016, valoarea tranzacțiilor s‐a diminuat cu 4,9%.

Tranzacţiile cu petrol, în top



Cea mai ridicată valoare a tranzacțiilor cu titluri de capital, înregistrată a fost în martie, de 1,2 miliarde de lei, în timp ce în ianuarie a fost înregistrată cea mai mică valoare (711 milioane). Valoarea tranzacționată cu titluri de capital a crescut în primul trimestru comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cu 58%, iar numărul tranzacțiilor, cu 19%.



Capitalizarea BVB a avut cel mai ridicat nivel în martie, atingând maximul de 162 de miliarde de lei, iar cel mai scăzut nivel a fost în ianuarie, de 149 de miliarde. Se observă o evoluție ascendentă a capitalizării bursiere începând cu iunie 2016, când a fost înregistrat minimul capitalizării bursiere. Tranzacţiile cu produse structurate s‐au situat la 95 de milioane de lei. O pondere importantă o au și produsele structurate având ca activ suport petrolul (32%).



În primul trimestru s‐au înregistrat 15.802 tranzacții în secțiunea ATS a bursei, de 36,1 milioane de lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, valoarea tranzacționată a scăzut cu 51%, iar numărul de tranzacții a crescut cu 19%. Instrumentele preferate de către investitori au fost acțiunile, în care s‐a investit 98% din valoarea tranzacționată. Segmentarea pieței AeRO a avut loc în 15 februarie 2016, prin introducerea a două categorii: premium și standard.

Trei companii clujene pe AeRO



Premium cuprinde 23 de companii: Life is Hard Cluj, Prodvinalco, Transilvania Leasing (Cluj), Argus, Comvex (Constanța), Bittnet Systems, Bucur Obor, Bucur, Comnord, Compania Hotelieră Intercontinental, Delivery Solutions, Flaros, Practic Prospecțiuni, Uzinexport (Bucureşti), Autonova Satu Mare, Braiconf Brăila, Comat Galați, Electroprecizia Săcele, Imotrust Arad, International Caviar Călan, Iproeb Bistrița, Mercur Craiova, Credit IFN Brașov.



Wood & Company Financial Services s‐a clasat pe primul loc în clasamentul participanților pe piețele reglementate la vedere la finalul trimestrului I, cu o valoare intermediată de 1,4 miliarde de lei și o cotă de piață de 26,3%. Swiss Capital și Raiffeisen Bank ocupă următoarele poziții, cu 19,4% și 10,6%. Primele 10 societăți dețin 87% din valoarea totală intermediată în trimestrul I. Şase sunt societăți de servicii de investiții financiare, două, instituții de credit locale și două, firme de investiții autorizate într‐un alt stat membru al Uniunii Europene.



Top valoare tranzacţionată



1. Banca Transilvania.............441 mil. lei

2. Proprietatea......................309 mil. lei

3. Romgaz...........................209 mil. lei

4. Petrom.............................206 mil. lei

5. BRD.................................193 mil. lei

6. Transgaz..........................159 mil. lei

7. Electrica............................147 mil. lei

8. Transelectrica....................42 mil. lei

9. SIF Moldova......................37 mil. lei

10. Conpet...........................26 mil. lei



Top brokeri



1. Wood & Company................1,43 mld. lei

2. Swiss Capital.......................1,06 mld. lei

3. Raiffeisen Bank...................0,58 mld. lei

4. BT Capital Cluj.....................0,40 mld. lei

5. Ieba Trust...........................0,37 mld. lei

6. BCR...................................0,33 mld. lei

7. Concorde Securities..............0,17 mld. lei

8. Tradeville............................0,17 mld. lei

9. BRK Financial Cluj................0,13 mld. lei

10. Alpha Finance....................0,09 mld. lei

