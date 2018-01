Economie

Clujul, departe de topul orașelor care atrag cei mai mulți turiști

de Ziua de Cluj, 21 ianuarie 2018, 17:20

Judetul Cluj atrage tot mai multi turisti an de an, si asta si datorita evenimentelor precum festivalele Untold sau Electric Castle. In Cluj au fost in primele unsprezece luni ale anului trecut aproape 600.000 de turisti, dintre care 128.000 straini, conform INS.



Cu toate acestea, Clujul are inca de asteptat sa intre in topul oraselor care atrag cei mai multi turisti.

Brasovul este al doilea centru de atractie a turistilor straini, dupa Bucuresti. Potrivit datelor Institutului National de Statistica, in primele 11 luni ale anului trecut, Brasovul a atras 190.360 de turisti din strainatate, 17% din totalul de 1,137 milioane de turisti cazati in hotelurile si pensiunile brasovene in perioada analizata.

Sibiul, care se afla pe locul trei in topul vizitatorilor straini, a atras doar 157.092 de turisti, 30% din totalul de 518.494 de turisti. Interesant este ca Bucurestiul atrage mai multi turisti straini decat romani. Cei 1,120 milioane de turisti cazati in capitala reprezinta 59% din totalul de 1,895 milioane de turisti atrasi. Practic, putem spune ca Brasovul a atras in perioada analizata mai multi turisti romani decat Bucurestiul - 947.354 de turisti autohtoni la Brasov fata de 774.978 in Bucuresti.

Bucurestiul si Brasovul atrag impreuna 50% din turistii straini din Romania, mai releva studiul.

Harta numarului de turisti straini in fiecare judet este aproape identica cu harta dezvoltarii economice a zonelor din Romania, in conditiile in care vizitatorii de peste hotare reprezinta de multe ori oameni de afaceri. Pentru majoritatea hotelurilor din orasele mari din Romania, turismul de business reprezinta mai mult de jumatate din rulaje. La polul opus, stau judete precum Teleorman, Vrancea sau Giurgiu, care au beneficiat cu putine investitii straine comparativ cu judete precum Timis, Cluj, Iasi sau Sibiu.

In plus, nivelul dezvoltarii turismului din unele judete a fost determinat si de infrastructura hoteliera si de atractiile turistice din aceste zone.

Capitala are cea mai dezvoltata infrastructura hoteliera, capacitatea de cazare fiind de 11.000 de camere in hoteluri, dintre care jumatate sunt clasificate la patru stele. Tot in Bucuresti sunt si cele mai multe hoteluri de cinci stele, 11 unitati, cu aproape 1.930 de camere si circa 3.800 de locuri de cazare (paturi).

Daca in Capitala cei mai multi straini ajung in interes de afaceri, in alte zone, precum judetele Brasov, Cluj, Sibiu sau Timis, vin din ce in ce mai multi straini pentru leisure (vacante), potrivit jucatorilor locali.

Desi orasele din tara au atras mai multi straini in primele zece luni si respectiv ultimii ani, Romania inca este codasa in UE la atragerea de turisti straini, fiind deficitara promovarea in strainatate si pozitionarea ca destinatie pe harta europeana. Nici infrastructura de cazare nu este foarte bine dezvoltata, in orasele mari fiind prezente doar cateva unitati de cinci stele si foarte putine hoteluri sub branduri internationale.

La nivel national functioneaza in total 1.577 de hoteluri, cu o capacitate de cazare de aproximativ 190.000 de paturi. In total, sunt 7.905 de unitati de cazare in Romania, scrie turism.bzi.ro