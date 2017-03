Economie

Clujul intră în topul mall-urilor. Apariţie nouă pe piaţă

de Calin Poenaru, 28 martie 2017, 15:06

Cluj-Napoca are unul dintre primele 10 mari proiecte de centre comerciale din România care vor fi date în folosinţă în perioada următoare. Zona Clujului stă bine pe piaţa spaţiilor de birouri, iar pe cea logistică este depăşit de Timişoara, într-un sector imobiliar dominat autoritar de Bucureşti.





Proiectul Platinia este prevăzut pe Calea Mănăştur 2-6

Complexul Platinia, de pe locaţia fostei fabrici de bere Ursus, de pe Calea Mănăştur, este plasat pe poziţia a noua în topul proiectelor de centre comerciale care vor fi inaugurate în perioada 2017-208, cuprins într-un raport asupra pieţei imobiliare din România al companiei de consultanţă imobiliară Activ Property Services (APS). Mega Image, reţea de supermarketuri cu 526 de unităţi, se pregăteşte pentru intrarea pe piaţa din Cluj-Napoca, în concordanţă cu strategia sa de expansiune în afara Bucureştiului, nucleul său de bază.



Lanţul comercial se va extinde cu 70-100 de noi unităţi pe an, conform planurilor conducerii acestuia. Primul supermarket Mega Image din Cluj va fi dat în folosinţă în complexul Platinia, în acest an. În afara capitalei, chiriile la spaţiile comerciale situate pe marile artere variază între 35 şi 40 euro/mp în Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov şi Sibiu, între 25 şi 35 euro/mp în alte oraşe mari, respectiv între 15 şi 20 euro/mp în oraşele cu o populaţie sub 100.000 de locuitori.



O suprafaţă închiriabilă de 205.900 mp de centre comerciale a fost inaugurată în 2016 la nivel naţional, în creştere cu 39% faţă de anul precedent. Conform datelor APS, au fost deschise trei noi astfel de centre (Park Lake Plaza Bucureşti, Veranda Mall Obor, Piatra Neamţ Shopping City), fiind realizate cinci extinderi şi o modernizare a unui fost magazin universal. Cel mai activ dezvoltator a fost NEPI, cu 45% din livrările şi modernizările anului trecut.



84% din stocul de spaţii comerciale livrat în 2016 a fost amplasat în Bucureşti şi alte oraşe (Timişoara, Constanţa, Braşov, Craiova), în timp ce restul oraşelor au cumulat doar 16% din livrări. Stocul modern de centre comerciale a depăşit 3 milioane mp în România, cu o densitate de 159 mp/1.000 locuitori, de trei ori mai mare decât cea înregistrată acum 10 ani. Bucureştiul concentrează 32% din stocul modern din România, depăşind 1 milion mp. În 2016 au fost livrate aici două noi centre comerciale, având un total de 100.000 mp.



Locul doi pe ţară la birouri



Pe piaţa birourilor, cele mai importante spaţii în afara Bucureştiului erau localizate la Cluj-Napoca (200.000 mp), Iaşi (175.000 mp), Timişoara (165.000 mp) şi Braşov (115.000 mp), în timp ce pieţe secundare precum Sibiu, Constanţa, Ploieşti, Piteşti contabilizează între 30.000 şi 50.000 mp de astfel de spaţii. Anul trecut la Cluj s-au realizat contracte de închiriere pentru 15.000 mp de spaţii de birouri.



Birourile în construcţie la Bucureşti se întind pe 130.000 mp, la Timişoara pe 63.700 mp, la Cluj-Napoca pe 53.300 mp, la Braşov pe 7.000 mp, iar la Iaşi pe 4.000 mp. Chiriile la Cluj-Napoca şi Timişoara sunt în jur de 12-13 euro/mp, la Iaşi şi la Braşov, de 10-12 euro/mp, respectiv de 8-10 euro/mp pe piaţa secundară.



Un stoc nou însumând 265.000 mp a fost finalizat în Bucureşti anul trecut, cel mai ridicat nivel din ultimii şapte ani. În afara Bucureştiului s-au înregistrat tranzacţii majore de 105.000 mp, cu un volum record în Timişoara, unde volumul de închirieri s-a dublat anul trecut.



CTP şi WDP îşi dispută piaţa logistică



În sectorul industrial la Cluj s-au livrat anul trecut 55.000 mp de spaţii, în Braşov 30.000 mp, în Brăila 27.200 mp, în Timişoara 20.000 mp, în Ploieşti 20.000 mp, iar Bucureştiul conducea cu 190.000 mp. CTP este principalul dezvoltator pe piaţa logistică, având 100.000 mp de noi spaţii date în folosinţă, majoritatea în zona capitalei, urmată de WDP, cu 60.000 mp la Sibiu, Brăila, Braşov, Cluj-Napoca şi Râmnicu-Vâlcea. Livrările în România au consemnat valori ridicate, fiind finalizat un nou stoc destinat închirierii de 400.000 mp, respectiv un stoc nou destinat uzului propriu de 125.000 mp. Cererea a însumat tranzacţii majore de 410.000 mp la nivel naţional, principala destinaţie fiind capitala, cu 55% din închirieri.



Livrările de noi unităţi rezidenţiale au totalizat 52.206 unităţi la nivel naţional, conform Institutului Naţional de Statistică, dezvoltatorii fiind încurajaţi de creşterea cererii şi a condiţiilor atractive de finanţare. Creşteri ale livrărilor s-au înregistrat în majoritatea regiunilor, în special în cadrul oraşelor puternic dezvoltate economic, cu o clasă medie în puternică dezvoltare. În Bucureşti-Ilfov şi Sud-Vest au fost consemnate scăderi ale stocului nou faţă de 2015. APS este una dintre principalele companii de consultanţă imobiliară din România, cu sediul în Bucureşti şi birouri regionale în Timişoara şi în Cluj-Napoca.



Proiecte noi de centre comerciale

(perioada 2017-2018)



1. OpenVille..................Timişoara...........60.500 mp

2. AFI Palace.................Bucureşti............45.000 mp

3. Festival Mall..............Sibiu..................42.000 mp

4. Promenada Mall.........Bucureşti............34.000 mp

5. Shopping City............Satu Mare...........28.700 mp

6. Vâlcea Mall................R. Vâlcea............27.900 mp

7. Shopping City............Galaţi.................21.000 mp

8. Colosseum................Bucureşti............15.500 mp

9. Platinia.....................Cluj-Napoca.........13.000 mp

10. Shopping City...........Sibiu..................10.600 mp





Livrări de spaţii logistice în 2016



1. P3 Logistic Park.........Bucureşti............85.800 mp

2. Log IQ......................Bucureşti............39.830 mp

3. CTPark West.............Bucureşti............30.000 mp

4. WDP.........................Brăila.................27.170 mp

5. TRC Park..................Cluj....................26.060 mp

6. CTPark.....................Cluj....................23.000 mp

7. VGP..........................Timişoara...........17.760 mp

8. Vabeld......................Bucureşti............17.225 mp

9. CTPark.....................Bucureşti............16.600 mp

10. Log IQ....................Bucureşti............15.000 mp



Sursa: APS