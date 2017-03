Economie

Clujul, patria autostrăzilor. Promisiuni şi realitate

de Ziua de Cluj, 01 martie 2017, 13:57

Specialiștii se așteaptă ca anul acesta să se deschidă şosele cu patru benzi între Sebeş - Turda, Târgu-Mureş - Câmpia Turzii şi Lugoj - Deva, dar responsabilii de la Bucureşti au promis încă două porţiuni pe teritoriul judeţului Cluj, relevă un studiu al portalului de infrastructură Tir Magazin.

„Putem avea foarte multe tronsoane puse în circulaţie, redate traficului, şi aici pot aminti Sebeş - Turda într-o proporţie spre 95% (poate doar vreun nod o să lipsească), Lugoj - Deva (dacă vom avea autorizaţie). Vom mai avea Nădăşelu - Gilău, apoi conform contractului poate fi Mihăeşti - Nădăşelu; lucrurile merg destul de bine şi pe Târgu-Mureş - Câmpia Turzii, ca şi pe Bucureşti – Ploieşti, integral”, declara, anul trecut, fostul șef al drumurilor, Cătălin Homor.



Porţiunea Suplacu de Barcău - Borş din Autostrada Transilvania (A3) ar trebui terminată în doi ani, însă în ianuarie încă nu avea constructor. Asocierea Corsan, Corviam Construccion, Consinit, Road Consulting, Design Solution, Via Design a câştigat licitaţia organizată în 2015 de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale. Valoarea contractului era 701 de milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată.



Asocierea avea ca sarcină proiectarea şi execuţia pentru finalizarea tronsonului, pe 60 km. De la semnarea contractului, firma spaniolă nu s-a mobilizat pe șantier până în septembrie 2016. După ce CNAIR a penalizat-o pentru nerespectarea termenelor prevăzute, în noiembrie reprezentanții asocierii au invocat probleme financiare și au solicitat rezilierea contractului. Organizarea licitației și răspunsul la contestații ar dura cel puțin un an.



O estimare fantezistă pare a fi cea de pe Nădășelu - Suplacu de Barcău, unde stadiul lucrărilor era de zero. Pentru Nădăşelu - Mihăieşti (16 km), stadiul fizic era acelaşi. Contractul a fost atribuit în 2015, rezultatul licitaţiei fiind contestat. CNAIR voia să semneze contractul de construire, iar autostrada ar putea fi gata în trimestrul III al anului. Valoarea estimată a tronsonului este de 687 milioane de lei.



Pentru Mihăieşti - Suplacu de Barcău şi tunelul Meseş (79,5 km), stadiul fizic era tot 0% în ianuarie. Pentru porţiunea fără tunel, studiul de fezabilitate a fost revizuit şi nu exista vreun termen pentru demararea lucrărilor. Pentru cei 2,4 km de tunel proiectantul era la faza trimiterii documentaţiei pentru stabilirea traseului, dar a înregistrat întârzieri, iar CNAIR va aplica penalităţi. Exista şi varianta rezilierii contractului de proiectare.



Finalizarea Autostrăzii Sebeş - Turda trebuie să se facă în 2017, o primă promisiune ce poate fi ţinută. Iniţial, toate loturile de la A10 au avut ca termen de finalizare sfârşitul lui 2016, dar s-au produs întârzieri din cauza lipsei avizelor obligatorii pentru construire. De-abia anul acesta au fost date autorizaţiile.



Pentru Autostrada Est-Vest (Montana), termenele sunt: tronsonul Târgu-Mureş – Târgu-Neamţ (valoare estimată 2,9 miliarde de euro), perioadă de realizare studiu de dezabilitate şi proiect tehnic 2017-2019. Târgu-Neamţ - Iaşi - Ungheni are o valoare estimată de 1,1 miliarde de euro, cu perioada realizării studiului şi proiectului 2017-2019. Cea pentru execuţia lucrărilor este 2019-2022.



Până în 2022 este nevoie de 4 miliarde de euro pentru acest proiect, departe de a fi între primele ca importanţă în Master Planul pentru Transport. La aducerea tronsonului Câmpia Turzii - Târgu-Mureş la nivel de autostradă (224 de milioane de euro, perioadă de execuţie 2017-2018). Mare parte din lucrări a început în 2016 și sunt șanse ca unele porțiuni să fie deschise în acest an.



România are acum deschiși circulației 753 km de autostradă, iar în execuție sunt 213 km, potrivit calendarului de construire a infrastructurii rutiere. Pentru construirea de drumuri expres şi de autostrăzi, guvernul a prevăzut 11 miliarde de euro până în 2022. Bugetul pentru drumuri expres, variante ocolitoare şi autostrăzi a fost de 550 milioane de euro în 2016, pentru 2017 se preconizează 588 de milioane, iar pentru 2018, 730 de milioane.