Clujul pierde teren la spaţiile comerciale. Patru oraşe i-au luat-o înainte

de Calin Poenaru, 26 ianuarie 2017, 15:07

40% din stocul de retail modern din afara Bucureștiului era concentrat anul trecut în șase orașe, însă Timișoara era cel mai dezvoltat în afara capitalei. Constanţa şi Iaşiul stau mai bine decât Clujul.

Shopping City şi-a extins suprafaţa cu 41.000 mp

„Această concentrare a proiectelor de retail în orașele mari, cu o putere de cumpărare ridicată, este normală, dar ne arată potențialul de dezvoltare în orașele mai mici. Pe fondul unei creșteri generale a puterii de cumpărare, observăm că unii retaileri au început să își îndrepte atenția chiar și către orașe cu 30-40.000 de locuitori, care până de curând nu prezentau interes.



Dacă trendul pozitiv al economiei se păstrează, ne așteptăm că în următorii trei-patru ani în fiecare oraș de peste 30.000 de locuitori să fie dezvoltată cel puțin o galerie comercială care să acopere nevoile primare de retail modern”, a menţionat Bogdan Marcu, Partener Retail Agency la compania de consultanţă imobiliară DTZ Echinox.

Shopping City, noul mall al Timişoarei



Stocul de retail modern din afara Bucureștiului era de 2,3 milioane de mp, 65% din totalul existent în România. Primele șase orașe după numărul de locuitori, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, considerate drept primare, aveau un stoc de retail modern de 923.000 mp, 40% din cel în afara capitalei. 140.000 mp de spații au fost livrate anul trecut în afara Bucureștiului.



Cel mai mare proiect a fost Shopping City Timișoara, completat în primăvara anului trecut cu o suprafață de retail și divertisment de 41.000 mp, după ce în 2015 au fost deschise magazinul Carrefour și galeria comercială adiacentă. Alte proiecte livrate sunt Shopping City Piatra Neamț, Satu Mare Shopping Plaza, Mercur Craiova, galeria comercială dezvoltată de InterCora la Tulcea, precum și extensiile proiectelor Coresi Brașov și City Park Constanța.

Chiriile din Cluj, cu peste 20% mai mari



130.000 mp de spații moderne de retail sunt programați pentru livrare în 2017, cel mai mare anunțat fiind Râmnicu Vâlcea Mall, un centru comercial dezvoltat de NEPI, cu o suprafață închiriabilă de 28.000 mp. Chiria pentru unități superioare, de 100 mp, situate la parterul centrelor comerciale dominante din afara Bucureștiului este de 22-27 euro/ mp/ lună. În Cluj, Timișoara, Iași sau Constanța, chiriile „headline” sunt cu 20-30% mai ridicate. În orașele terțiare, chiriile „prime” pentru un spațiu cu caracteristici similare ajung la 15-20 euro/ mp.



Cu 220.000 mp, Timișoara este cel mai bine dezvoltat oraș din afara Bucureștiului ca spații comerciale moderne, urmat de Constanța (194.000 mp) și Iași (160.000 mp). Orașele secundare, cu 150.000-250.000 de locuitori (Galați, Ploiești, Oradea, Brăila, Arad, Pitești), au un stoc de 607.500 mp, 27% din cel de retail modern din orașele regionale. Oradea și Pitești sunt singurele orașe secundare care înregistrau un stoc de retail modern de peste 100.000 mp.

Între centre comerciale şi parcuri de retail



33% din stocul total de retail modern existent în afara Bucureștiului se afla în 15 orașe terțiare (60.000-150.000 de locuitori). Ca densitate a spațiilor moderne de retail la mia de locuitori, Suceava avea cea mai ridicată valoare (1.170 mp). Spre deosebire de orașele primare și secundare, unde predominante sunt centrele comerciale (60% din proiecte), în cele terțiare cele mai răspândite sunt parcurile de retail. La indicele puterii de cumpărare, valori peste media României au fost înregistrate în 16 dintre cele 27 de orașe analizate.



Studiul DTZ România Retail Regional Cities, aflat la a treia ediție, oferă informații despre proprietățile moderne de retail din 27 de orașe din România, grupate în trei categorii (primare, secundare și terțiare). DTZ a fuzionat cu Cushman & Wakefield în 2015, la nivel global. Noua companie, operează sub brandul Cushman & Wakefield, are 43.000 de angajați, gestionează peste 4 milioane mp la nivel global și are venituri anuale de 5,5 miliarde de dolari.



Anul 2016 în retail



• Stocul de retail modern în afara Bucureștiului era de 2,3 milioane mp, 65% din cel total existent în România

• În afara capitalei, centrele comerciale reprezintă 60% din stoc, urmate de parcurile de retail și galeriile comerciale, cu 34%

• Primele șase orașe după numărul de locuitori (Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov) găzduiesc 40% din stocul din afara Bucureștiului

• Spații noi de 140.000 mp au fost livrate anul trecut în orașele regionale în cadrul a șapte proiecte noi, renovate sau extinse

• Cu 220.000 mp de spații de retail modern, Timișoara a devenit cel mai dezvoltat oraș din afara Bucureștiului, ca urmare a deschiderii proiectului Shopping City

• În 2017 livrările de spații moderne de retail din orașele regionale vor totaliza 130.000 mp

• Suceava înregistra cea mai ridicată densitate a spațiilor moderne de retail la mia de locuitori