Companiile IT dau salarii de 5.000 de lei, dar nu-şi găsesc angajaţi

de Calin Poenaru, 24 februarie 2017, 13:08

Clujul se află în primele trei oraşe din ţară în care angajatorii au dificultăţi în recrutarea personalului, alături de Timişoara şi de Bucureşti. IT este printre cele mai afectate sectoare, alături de vânzări, inginerie şi hoteluri-restaurante, conform unui raport prezentat la Cluj de portalul de recrutări Ejobs.

Angajatorii din IT selectează studenţii promiţători prin internshipuri / Foto: CSUBB

Domeniile preferate de către cei în căutarea locurilor de muncă în Regiunea Nord-Vest (RNV) sunt administraţie publică (40%), transporturi (19%), client service (18%), management şi consultanţă, asigurări (17%). La nivel naţional, construcţiile, asigurările şi producţia sunt preferatele angajaţilor cu peste 20 de ani de experienţă, sectoarele logistică, import-export, management şi consultanţă de către cei cu 5-9 ani, chimie şi petrochimie, publicitate şi IT pentru cei cu sub 1 an de experienţă.



Clujul ocupa locul doi în topul celor mai multe CV-uri trimise anul trecut către Ejobs (430.000). Din Braşov au fost trimise 300.000 de cereri de angajare, iar din Timişoara şi din Iaşi, câte 200.000. Salariul minim acceptat pentru postul dorit în RNV se ridică la 2.692 lei/lună, faţă de 3.805 lei în Vest şi de 2.823 de lei în Bucureşti, deşi angajaţii din capitală conduc în topul naţional al câştigurilor. Cele mai mari aşteptări salariale le au cei din segmentul de vârstă 45-54 de ani: bărbaţii vor lunar, în medie, 3.306 lei, iar femeile, 2.789 de lei.

Marketingul, în scădere de turaţie



„Este de aşteptat ca angajatorii din sectoarele business process outsourcing, call center, tehnic, automotive, vânzări şi energie să recruteze cel mai mult în 2017. La polul opus este posibil să vedem o scădere a numărului de oferte în marketing, un domeniu de activitate care atrage mulţi candidaţi, în special din rândul tinerilor, dar care a devenit suprasaturat. Zonele în care vor fi cele mai multe locuri de muncă sunt vestul şi nordul ţării, precum şi capitala”, conform Ejobs.

Experţii în resurse umane anticipează că vor fi căutaţi candidaţii cu aptitudini tehnice, specialiştii şi administratorii de baze de date, dezvoltatorii de aplicaţii mobile, dar şi oameni din sectoarele medical, financiar, retail, resurse umane, necesari companiilor pentru studierea comportamentului clienţilor în vederea lansării de aplicaţii mobile. La rândul lor, angajatorii tradiţionali vor căuta să atragă specialişti în IT.

Cel mai bun an pe piaţa muncii



La mare preţ vor fi candidaţii inovatori şi cu abilităţi antreprenoriale. România va avea 4,8 milioane de angajaţi în 2017, cu 17% mai mulţi decât în anul trecut, conform Comisiei Naţionale de Prognoză. De la 1 februarie salariaţii au un venit minim brut de 1.450 lei/lună, iar câştigul net e estimat să se ridice la 2.176 de lei. Anul trecut, salariile nete cele mai mari la nivel naţional le-au avut informaticienii, cu un nivel mediu de 5.000 de lei pe lună.

Salarizarea personalului bugetar este una dintre cele mai mari probleme de pe piaţă: 400.000 au un venit brut de maximum 2.000 de lei. 170.000 de locuri de muncă s-au creat la nivel naţional în 2016, acesta fiind cel mai bun an pentru piaţa muncii din 2008 încoace, anul în care s-a declanşat criza financiară globală. Rata şomajului în ţară a fost de 4,7% în ianuarie-noiembrie, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.





Cât câştigi în call center la Cluj

„La Yardi salariul în mână este de 1.600 de lei, 200 de lei spor de noapte, 200 de lei spor de weekend, maximum 400 lei spor de efectivitate şi calitate, brutul depăşeşte bine 2.400 de lei. La Sykes salariul e mult mai mic, între 1.100 şi 1.400 de lei, pentru început, şi la Office Depot, la Genpact 1.800 lei entry level, iar la Emerson, între 1.800 şi 2.000 lei, la Thomson Online Benefits, minim 1.700-1.800 lei, în funcţie de experienţă şi de negociere”, relatează angajatul unui call center.





Unde vor să lucreze ardelenii



Administraţie publică.............40%

Transporturi.........................19%

Client service.......................18%

Asigurări..............................17%

Consultanţă.........................17%

Administrativ........................16%

Vânzări...............................15%

Bănci..................................14%

Juridic.................................14%

Turism................................14%



Cei mai doriţi angajatori din România

(CV-uri trimise)



1. Lidl

2. Emerson

3. APT

4. Accenture

5. Renault

6. Profi

7. Interbrands

8. GI Group

9. Sensiblu

10. Xerox



Sursa: Ejobs

Daniel Metz, director NTT Data România



„În Cluj este mai greu să găseşti oameni în domeniile cu valoare adăugată mică, tocmai de aceea angajatorii din domeniul serviciilor trebuie să se orienteze spre proiecte mari, integrale. Altfel rămâi la nivel de call center, în servicii, sau la cel de lohn, în producţie. Noi am bugetat salarii sub cele de la Cluj atunci când ne-am deschis filială în Serbia, dar a trebuit să le facem mai mari, ca să atragem oamenii cei mai buni”.