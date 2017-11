Economie

Companiile IT din Cluj au dotat două laboratoare de liceu cu aparatură performantă

de Ziua de Cluj, 10 noiembrie 2017, 13:48

Cluj IT Cluster (CITC) a anunţat finalizarea dotării a două laboratoare de informatică din oraş cu echipament specific.

În perioada octombrie-noiembrie prin intermediul membrilor săi şi a colaborărilor cu alte firme din industria IT locală, clusterul a răspuns unei nevoi exprimate de reprezentanţi ai Liceului Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca prin facilitarea acţiunilor de centralizare a echipamentelor necesare pentru susţinerea activităţilor zilnice desfăşurate în timpul cursurilor de profil.



Această primă colaborare reprezintă un proiect pilot dintr-o serie de activităţi similare prin care CITC îşi propune să obţină sprijin din partea mediului de business pentru licee din regiune, în scopul asigurării celor mai bune condiţii pentru desfăşurarea actului didactic, în special în ceea ce priveşte activitatea informatică, în instituţiile de învăţământ preuniversitar.



„Ne propunem să înlesnim liceelor clujene, dar nu numai, comunicarea şi colaborarea cu companii din Cluj pentru realizarea unor obiective, inclusiv în ceea ce priveşte dotarea cu infrastructură. Sunt numeroase companii de IT în Cluj, iar viitorul acestei industrii este consolidat şi prin activitatea din învăţământul preuniversitar. De aceea este important să susţinem eforturile cadrelor didactice prin mijloacele care ne stau la dispoziţie”, a declarat Andrei Kelemen, director executiv al CITC.



Iniţiativa este parte a eforturilor pe care CITC le face în contextul obiectivelor Comisiei Europene privind creşterea gradului de educare şi utilizare a mediilor informatice în rândul populaţiei. CITC este o asociaţie de tip cluster inovativ, înfiinţată în 2012, ce numără 50 de membri: 35 de companii de IT cu mii de angajaţi şi cifră de afaceri cumulată de 100 de milioane de euro, universităţi şi institute de cercetare, instituţii publice şi organizaţii catalizator.



Clusterul urmăreşte creşterea competitivităţii sectorului IT şi a vizibilităţii industriei de IT româneşti, precum şi poziţionarea Clujului ca un hub digital inovator. Misiunea sa este ca până în 2019 să devină unul dintre cei mai credibili furnizori de servicii şi produse inovatoare IT şi de sisteme de suport organizaţional din Europa Centrală şi de Est.