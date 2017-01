Economie

Contrabanda cu ţigări din Ardealul de Nord: 141 de milioane de euro

de Ziua de Cluj, 24 ianuarie 2017, 14:09

Regiunea de Nord-Vest a României deţine 21% din piaţa neagră a ţigaretelor din România, în condiţiile în care în 2016 ţara noastră a înregistrat cel mai ridicat nivel al contrabandei cu aceste produse din ultimii șase ani.

Ţigările "la negru" vin şi prin Ungaria şi Bulgaria

Nord-Estul a fost cel mai afectat de comerțul ilegal cu țigarete, cota sa din totalul regiunilor situându-se la 41,9%, în creștere cu 4,5% față de anul precedent, conform datelor companiei de cercetare Novel Research. Regiunea Sud-Vest deţinea 24,4%, iar Regiunea Vest, 23,8%.



„Ca proveniență, categoria „cheap whites” a continuat să dețină în 2016 cea mai mare pondere (58,2%), urmată de produsele provenite din Ucraina (20%), Moldova (14,9%). Ponderea produselor provenite din Serbia se situează la 2%. Comerțul ilicit se încadrează în trendul ascendent din ultimii trei ani, cu o creștere absolută de 3,5% față de 2012”, a declarat Marian Marcu, director al Novel Research.

Câinii de detecţie, puşi la treabă



„În august 2016 am demarat reoperaționalizarea structurilor vamale și am relansat și eficientizat echipele canine, iar în ianuarie 2017 am reînființat echipele mobile. Strategia națională de combatere a comerțului ilegal cu țigarete, inițiată de Vamă, a fost finalizată și urmează să fie lansată public. Obiectivul nostru este de a atinge un nivel al contrabandei cât mai apropiat de media de 10% din UE.



Prin măsurile incluse în strategia anticontrabandă, ce presupun un proces de reorganizare profundă, resurse umane înalt calificate, dotarea cu echipamente la cele mai înalte standarde, creșterea gradului de cooperare pe plan intern cu celelalte autorități de aplicare a legii, cu mediul de afaceri, dar și pe plan extern, cu instituțiile similare și cele interstatale, vom putea reduce contrabanda”, afirmă Dorel Fronea, vicepreședinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ţigări vândute la jumătate de preţ



„În 2016, statul a pierdut 672 de milioane de euro, bani care în loc să meargă către prioritățile guvernamentale au ajuns în buzunarele contrabandiștilor. Deși creșterea pieței negre a fost limitată de eforturile comune ale industriei și Autorității Vamale, devine clar că 2017 va fi un an de test pentru statul român.

După 20 mai, când legea de transpunere a directivei europene a tutunului își va produce toate efectele, traficanții vor putea aduce din țările vecine țigări nu doar la jumătate din prețul la care sunt vândute în România, ci și neconforme cu standardele europene”, spune Ileana Dumitru, director în cadrul BAT România.

Viciul care aduce 3 miliarde la buget

Pentru reducerea contrabandei vor fi necesare schimbări legislative, pe care producătorii de țigarete şi autoritățile de aplicare a legii le solicită de mai mulţi ani. Pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunilor de evaziune fiscală și de contrabandă cu țigarete, va fi necesară clarificarea situației la punctele de trecere a frontierei interne, cu Ungaria și Bulgaria, dar și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal se desfășoară în zona lor de competență (piețe, oboare, stații de metrou).



Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier. În 2015, companiile de tutun au virat la buget 3 miliarde de euro, însemnând accize, taxa pe valoarea adăugată, taxe și contribuții. Suma reprezintă 2% din produsul intern brut şi 12,5% din totalul veniturilor bugetare.