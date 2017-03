Economie

Dăianu, la Cluj: „Dacă UE se desfiinţează, toţi vom pierde”

de Calin Poenaru, 02 martie 2017, 15:21

Academicianul şi economistul Daniel Dăianu atacă raportul preşedintelui Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, şi acuză lipsa de viziune a mai-marilor Europei. Acesta şi-a lansat la Cluj o carte despre Marea Recesiune.

Publicitate

„Am fost dezamăgit de acest raport cu cinci scenarii dintre care nici unul asumat. Faptul că există atâtea variante ne duce cu gândul la deruta care există la nivelul CE cu privire la viitorul Europei. Adică lasă deschise toate porţile după principiul fie ce-o fi, fără o preferinţă pentru un anumit scenariu, fără să împărtăşescă aibă o anumită viziune”, remarcă Dăianu.



„Lumea este complexă, nu se rezumă doar la Europa, cum am fi tentaţi să gândim, apar fenomene pe care nu le controlăm din alte părţi ale lumii. S-au prefigurat formaţiuni politice aşa-zis extremiste, dar care fac câte 20-30% la alegeri, deci au devenit mainstream. În aceste condiţii, trebuie să organizăm dezbateri atât despre viitorul Europei, cât şi despre viitorul fiecărei ţări. Dacă distrugem Uniunea Europeană, va fi foarte grav. Fiecare părinte îşi vede copilul frumos, dar în primul rând îl interesează ce se va întâmpla cu el. Să o spunem sincer: în UE nu sunt toţi egali. Noi trebuie să ne susţinem interesele, politicienii să se lupte în interesul românilor”.



Economistul susţine că a avertizat, într-un raport înaintat Parlamentului European - pe vremea pe când activa în această instituţie - despre politicile defectuoase de supraveghere financiară. „Aceste deficienţe nu afectează numai economia, ci erodează chiar bazele democraţiei. Modelul european la care am aderat era cel de înţelegere între popoare, de intrare într-un bloc al democraţiei, acum se îndoiesc tot mai mulţi. Pe mine mă interesează ce va urma în 5, 10, 50 de ani de acum încolo. Să sperăm că lumea care va urma nu va fi mai rea decât a noastră”.



Centrul de Studii Transilvane și Editura Școala Ardeleană au organizat la Casa Universitarilor lansarea ediţiei în limba engleză a volumului „New Europe and the Great Recession”, de Daniel Dăianu, prefaţat de rectorul UBB, Ioan Aurel-Pop, de universitarii Mihaela Luțaș şi Valentin Naumescu. Pe agenda academicianului au mai figurat dezbaterea „Noul protecţionism în lumea dezvoltată: o ameninţare la adresa ordinii liberale globale?” a Grupului de Reflecţie Citadel, şi conferința cu tema „Uniunea sub asediu: provocări pentru bugetul UE și bugetele naționale”, de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor.



Daniel Dăianu este membru al Academiei Române, al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României şi al European Union High Level Group on Own Resources. Acesta a fost ministru al Finanțelor în perioada 1997-1998 şi membru al Parlamentului European. El este în prezent profesor universitar la Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București.