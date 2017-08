Economie

Dedeman Turda se deschide în toamnă

de Ziua de Cluj, 15 august 2017, 16:14

Reţeaua de bricolaj Dedeman îşi va inaugura în această toamnă magazinul său din municipiul Turda, al doilea din judeţ după cel din Cluj-Napoca, au anunţat reprezentanţii societăţii.

Angajările vizau 130 de posturi, iar recrutorii au prelungit perioada de înscrieri pentru majoritatea 14 poziţiilor scoase la concurs. Printre posturile propuse erau şef de raion, lucrător comercial, casier, consultant de vânzări, referent economic. Demolarea vechilor hale ale fabricii Electroceramica a debutat anul trecut, urmată de lucrările de amenajare. În 2016 fabrica a fost mutată într-o hală nouă, tot pe str. Ştefan cel Mare, considerată mai optimă pentru producţie.



Anul trecut Dedeman a preluat de la Cemacon Cluj două terenuri, de 22.211 mp şi de 3.104 mp, în Zalău (judeţul Sălaj), pentru 1,6 milioane de euro, prin intermediul Cemacon Real Estate. Reţeaua a intrat pe piaţa clujeană în urma preluării a 3,7 ha din fosta platformă industrială din zona str. Fabricii de Chibrituri, unde Tehnofrig SA deţinea 11,2 ha. Tehnofrig Imobiliare a iniţiat un proiect de schimbare a destinaţiei fostei platforme, care devenea zonă de comerţ-servicii.



Liderul naţional în retailul materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare a deschis în această lună un nou magazin la Iaşi, care înlocuiește unitatea din Manta Roșie, una dintre primele inaugurate de companie, în 2004. Acesta reprezintă o investiție de 16,5 milioane de euro, are o suprafață de 15.000 mp, de două ori mai mare decât magazinul pe care l-a înlocuit.



Magazinul din Iași este cea de-a treia investiție inaugurată în acest an de Dedeman iar planurile de extindere a rețelei vor continua în toamnă cu deschiderea magazinului din Turda, a precizat Dragoş Pavăl, preşedintele companiei.



Dedeman, afacere iniţiată de doi antreprenori români, are 47 de magazine de 7.500-18.000 mp, două centre logistice, parc auto propriu, 45.000 de produse şi 9.800 de angajaţi. În ultimii ani aceasta a deţinut primul loc în România în sectorul bricolaj, peste reţele precum Praktiker, Leroy Merlin, Brico Depot, Hornbach, Mr. Bricolage sau Ambient.