Economie

Devoratori de terenuri industriale. Al doilea Dedeman la Cluj

de Calin Poenaru, 03 mai 2017, 14:59

Reţeaua de bricolaj Dedeman a cumpărat un teren al Electroceramica Turda pe care va da în funcţiune, pe 30.000 mp, al doilea său magazin din judeţ. Rând pe rând, proprietarii unităţilor industriale Tehnofrig, Electromecanica sau Cemacon au vândut suprafeţele de producţie pentru ridicarea noilor spaţii comerciale.

Publicitate

Angajările de la Turda sunt în toi şi vizează 130 de posturi. Recrutorii au prelungit cu două luni perioada de înscrieri pentru majoritatea dintre cele 14 poziţii scoase la concurs, din aprilie în iunie. Printre job-urile propuse sunt şef de raion, lucrător comercial, casier, consultant de vânzări, referent economic. Şeful de raion trebuie să aibă studii medii sau superioare, disponibilitate la efort fizic şi manipulare de marfă, experienţa în domeniul construcţii şi instalaţiilor fiind un avantaj.



Pachetul salarial este „motivant”, constând în salariu fix, bonuri de masă şi bonus de performanţă. Pentru lucrătorii comerciali, Dedeman cere studii gimnaziale medii, cunoaşterea materialelor de construcţii, disponibilitate la efort fizic, cu un plus pentru experienţa în manipularea de marfă şi posesia autorizaţiei ISCIR pentru aceste utilaje. Casierul trebuie să aibă cunoştinţe de operare în programele Excel şi Word, iar consultantul de vânzări, abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.



Izolatorii de porţelan, scoşi din producţie



Conducerea retailerului din Bacău a refuzat să dea detalii tehnice despre noul său magazin. „Vă mulţumim pentru interesul acordat activităţii companiei Dedeman. Deocamdată însă nu vă putem oferi informaţiile solicitate. La momentul oportun vom face cunoscute detaliile prin intermediul unui comunicat de presă”, a transmis Oana Burcuţ, specialist în relaţii publice la Dedeman România.



Demolarea vechilor hale din Turda a debutat anul trecut, urmată de lucrările de amenajare a noilor spaţii. Electroceramica are ca acţionar grupul italian Barberi Rubinetterie Industriale (BRI) şi este specializată în fabricarea de produse pentru piaţa Europei de Sud-Est. BRI a preluat pachetul majoritar de acţiuni în 1999, prin privatizarea societăţii, în 2012 a renunţat la fabricarea izolatorilor de porţelan în favoarea celor din răşină epoxidică, iar în 2016 fabrica a fost mutată într-o hală nouă, tot pe str. Ştefan cel Mare, unitate pe care italienii o consideră mai sigură şi optimă pentru procesul de producţie.



Cumpără tot ce pot în Transilvania



Anul trecut Dedeman a preluat de la un alt producător industrial, Cemacon Cluj, două terenuri, de 22.211 mp şi 3.104 mp, în Zalău (judeţul Sălaj), pentru 1,6 milioane de euro, prin intermediul Cemacon Real Estate (CRE) şi cu acordul creditoarei ipotecare BCR. Cemacon SA a încheiat un proces de restructurare în 2015 și a semnat mai multe contracte de credit, de 18 milioane de euro.



Aceasta a avut iniţial sediul la Zalău, dar ulterior şi l-a mutat la Cluj. CRE a fost înfiinţată ca urmare a acordului semnat de Cemacon şi BCR pentru a prelua o parte a datoriei şi a activelor, conform procesului de restructurare. La începutul acestui an, Dedeman chiar a intrat în acţionariatul Cemacon SA, după ce a achiziţionat un pachet de 28,99% din capitalul social, echivalentul a 33 milioane de acţiuni.



În schimb, fondul de investiţii finlandez KJK II a ieşit din acţionariat, iar 9,48 milioane dintre acţiuni, în valoare de 3 milioane de lei, au fost achiziţionate atunci de CIT Resources, divizie a Casei de Insolvenţă Transilvania şi de membrii familiei Cionca, principalii acţionari ai diviziei. Şi BRK Financial Group Cluj a ieşit din acţionariat, după ce a vândut 16,6 milioane de acţiuni, cu 5,1 milioane lei.



„Capitala Ardealului”, pusă în aşteptare



Reţeaua Dedeman a intrat pe piaţa clujeană în 2011, în urma preluării a 3,7 ha din fosta platformă industrială din zona str. Fabricii de Chibrituri, unde Tehnofrig SA deţinea 11,2 ha. Tehnofrig Imobiliare a iniţiat un proiect de schimbare a destinaţiei fostei platforme industriale, care devenea zonă de comerţ-servicii. „Din valoarea totală a investiţiei, de 16 milioane de euro, achiziţia terenului a costat mai puţin de jumătate”, a declarat preşedintele Dedeman, Dragoş Pavăl. Al doilea magazin din Cluj-Napoca era programat „undeva în partea opusă a oraşului”.



Dedeman este o companie înfiinţată în 1992 de către fraţii Adrian şi Dragoş Pavăl, iar în ultimii ani aceasta a deţinut primul loc în România în sectorul bricolaj, peste reţele precum Praktiker, Leroy Merlin, Brico Depot, Hornbach, Mr. Bricolage sau Ambient.

Reţeaua Dedeman avea la finele anului trecut 45 de magazine, cu 9.200 de angajați, iar cifra sa de afaceri a depășit 1 miliard de euro. Suprafaţa unui magazin este între 7.500 şi 18.000 mp, iar oferta cuprinde 45.000 de repere. Compania cu sediul în Bacău deţine şi două centre logistice.



Posturi disponibile la Turda



- Stivuitorist

- Lucrător comercial

- Casier

- Şef raion

- Consultant vânzări/proiecte

- Referent economic

- Dispecer monitorizare

- Agent securitate incintă

- Recepţioner marfă