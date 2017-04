Economie

Directorii de la drumuri şi poduri, ameninţaţi de ministrul Transporturilor

de Ziua de Cluj, 26 aprilie 2017, 13:56

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Ștefan Ioniță, i-a convocat la o ședință de urgență pe toții sefii direcțiilor regionale de drumuri și poduri ale instituţiei.

Ministrul Răzvan Cuc avertizează că va merge în control neanunţat / foto: Capital

La întâlnire a participat si ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc (foto stânga), care a cerut tuturor directorilor regionali ai CNAIR să fie prezenți mai mult pe teren pentru a supraveghea atent lucrările de pe șantierele aferente fiecărei direcţii regionale de drumuri şi poduri.



"Am să vin inopinat în județe, fără presă, și în cazul în care sesisez probleme pe care nu le-ați rezolvat, la următoarea ședință nu vom mai discuta în aceeași formulă”, a atenționat ministrul.



Discuțiile au vizat în special problemele legate de infrastructura rutieră, urgentarea procedurilor pentru începerea lucrărilor de execuție și întreținere, continuarea controalelor pe șantiere, precum și posibilitatea executării marcajelor rutiere în regie proprie.



Ioniță a solicitat directorilor regionali să se ridice la nivelul exigențelor, astfel încât orice problemă sesizată să fie rezolvată în timp real de către angajații de la drumuri, inclusiv cu utilaje proprii.



“Vă cer tuturor mai multă atenție și implicare în activitățile pe care le desfășurați, altfel măsurile luate vor fi drastice. Trebuie să arătăm cetățenilor că suntem bine intenționați și că putem gestiona cu success problemele ce apar inerent în acest domeniu de activitate.

Pe lângă monitorizarea atentă a lucrărilor aflate în execuție, trebuie să demarați proceduri noi pentru ca în perioada următoare să începem și alte lucrări necesare îmbunătățirii infrastructurii rutiere”, a spus directorul CNAIR. El a apreciat activitatea desfășurată de direcțiile regionale în perioadele cu ninsori, astfel încât să poată fi evitată apariția unor probleme grave în trafic.

Ministrul Transporturilor a declarat anterior că loturile 3 şi 4 ale Autostrăzii Sebeş - Turda au termen de finalizare luna decembrie, dar că este nemulţumit de situaţia lotului 1, anunţând că va avea o întâlnire cu antreprenorul, deoarece are o mobilizare destul de dezamăgitoare.



Pe de altă parte, CNAIR pregătește documentația de reatribuire a lucrărilor pentru tronsonul 3C al Autostrăzii Transilvania, dintre Suplacu de Barcău şi Borş, licitația fiind programată în al doilea trimestru al anului.



Banii încasați de asocierea Corsan - Corvian Construccion - Consinit - Road Consulting & Design Solution - Via Design au fost recuperați de la UniCredit Bank, în baza scrisorii de garanție depuse de constructor. UniCredit a virat în contul CNAIR suma de 60,6 milioane de lei, plus 2,3 milioane penalități de întârziere, aferente avansului acordat și nejustificat.