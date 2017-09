Economie

Drumurile Clujului vor fi deszăpezite cu sare

de Ziua de Cluj, 29 septembrie 2017, 13:24

Societatea Naţională a Sării (Salrom) a câştigat licitaţia organizată de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru contractul de furnizare de sare pentru deszăpezire, necesară în campania de iarnă 2017-2018.



Aceasta va livra 300.000 de tone sare pentru deszăpezire către şapte direcţii regionale de drumuri şi poduri (Cluj, Craiova, Timişoara, Iaşi, Braşov, Constanţa, Bucureşti). Singurul producător de sare din România a precizat că este pregătit să asigure ritmic şi la timp livrarea sării în sezonul de iarnă 2017-2018 către CNAIR şi alţi clienţi, autorităţi şi instituţii locale, persoane fizice şi juridice.



Salrom a înregistrat, în primul semestru al anului, un profit net de 47 de milioane de lei, în creştere cu 84% faţă de aceeași perioadă din 2016. Cifra de afaceri s-a majorat cu 35%, iar numărul de turişti care au vizitat salinele Salrom a crescut cu 13%.



Principalele vânzări au fost de sare gemă (pentru deszăpezirea drumurilor, industria chimică şi alimentară), cu un plus de 40%, sare în soluţie şi recristalizată, calcar, transport de marfă, activităţi turistice (închirieri de spaţii comerciale, vizitări de mine turistice, restaurante, baruri, ştranduri).



Programul de investiţii a fost contractat în proporţie de 44% din totalul programat pe întregul an 2017, fiind de 35 de milioane de lei. Salrom are capital majoritar de stat (51%), cel privat fiind deţinut de către Fondul Proprietatea (49%).