Economia locală creşte vertiginos, dar este sub cea din Estul Europei

de Ziua de Cluj, 11 septembrie 2017, 12:46

Companiile din Top 500 Europa Centrală şi de Est (ECE) au generat afaceri de 580 de miliarde de euro: cele mai mari au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri și a profitului net, însă și-au crescut semnificativ forța de muncă.

Sectorul auto a depășit sectorul petrol și gaze, fiind cel mai mare pentru prima dată, conform studiului anual Coface Top 500 ECE, în care compania internațională de asigurări de credit raportează cele mai mari 500 de companii din ECE, reflectând evoluțiile din regiune.



„România trebuie privită cu multă atenție în perioada ce vine. În ultimii ani, tot mai multe companii au crescut destul de mult încât să intre în Top 500, de la 56 în 2013, la 65 în 2016. Cifra de afaceri medie a firmelor din România (891 de milioane de euro) este încă sub majoritatea țărilor din ECE, însă a înregistrat cea mai mare rată de creștere în 2016 (+6,6%).



Clasamentul anului viitor va arăta câte companii locale au reușit să transforme creșterea economică constantă în venituri și să intre în cercul celor mai mari jucători din ECE. România crește ca evoluție a companiilor, dar este încă sub potențialul economiei autohtone și sub potențialul produsului intern brut, cu toate că înregistrează cea mai mare dezvoltare a acestui indicator din regiune.”, a declarat Eugen Anicescu, country manager la Coface România.



Industria auto este în creștere, iar sectorul petrolului și gazului, în scădere. Reducerea cifrei de afaceri poate fi atribuită sectoarelor petrol și gaze (-5,4%), energie (-7,3%), inginerie mecanică și de precizie (-59,1%) și metale (-6,4%). Pierderile veniturilor acestora au fost prea mari pentru a fi compensate de performanța pozitivă a celorlalte sectoare.



Sectorul auto și transporturilor a preluat poziția de lider cu afaceri de 128 de miliarde de euro. În Uniunea Europeană, înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 7%, iar cererea mare a avut un impact pozitiv asupra producătorilor de autovehicule, cu sediul principal în ECE. Producătorii auto, de componente și de piese de schimb din regiune și-au crescut capacitățile pentru Europa de Vest, principala lor destinație de export.