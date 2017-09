Economie

EUROPA LA CLUJ. Emil Boc: „Riscăm să pierdem banii de centura metropolitană”

de Ziua de Cluj, 19 septembrie 2017, 12:04

Primarul Clujului, Emil Boc, condamnă modul în care factorii de decizie din capitală tratează centura metropolitană a oraşului, proiect blocat de doi ani, şi avertizează că sumele prevăzute din fonduri europene s-ar putea pierde.

„Sunt sute de milioane de euro din bani europeni investiți la Cluj și în Transilvania. În Cluj-Napoca găsești peste tot semnele acestor fonduri. Centura metropolitană, un proiect de 150 de milioane de euro, ar diminua actualul coșmar din trafic și este necesar pentru a permite dezvoltarea orașului.

Aceasta este necesară pentru că şoseaua Florești – Cluj-Napoca a devenit cel mai aglomerat drum din România, cu 40.000 de mașini zilnic pe această rută, un trafic peste şoseaua București - Otopeni. Fără această centură va fi îngreunat accesul la o altă investiție europeană, spitalul regional de urgență din Florești. Există pericolul ca aceşti bani să fie pierduţi dacă nu vor fi folosiţi, în condiţiile în care de doi ani nici măcar nu s-a întocmit un studiu de fezabilitate”.



Edilul clujean s-a plâns că procedurile necesare pentru proiectele europene sunt greoaie, mai ales la partea de cadastru şi de încadrare a spaţiilor verzi, motiv pentru care eliberarea autorizaţiilor de construire întârzie luni şi chiar ani la rând. "Străzi, parcuri, alei sunt revendicate și nu putem face investiții naționale și europene; toate aceste reglementări trebuie revizuite.



La primărie noi am implementat depunerea solicitărilor în sistem electronic pentru documentele de urbanism, nu înţelegem de ce acest lucru nu se poate face şi pentru fondurile europene: nu te încarci în sistem dacă nu ai bifat o căsuţă, dar nu să faci 500 km până la Bucureşti şi înapoi pentru aşa ceva.



Pe vremea când eram premier am propus o regionalizare prin comasarea celor 41 de judeţe în 16, apoi proiectul a fost abandonat. Avem nevoie ca aerul de regionalizare! În mod normal, noi, cei de la Cluj avem propriul nostru program operaţional şi ar trebui să mergem cu proiectele direct la Bruxelles şi nu la Bucureşti”.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi Comisia Europeană organizează, în perioada 18-20 septembrie, Zilele REGIO. Conferinţa Smart Regional Development are ca teme ca dezvoltarea regională, conceptul de smart city, dezvoltarea urbană inteligentă şi adună cei mai relevanţi vorbitori de la nivel european şi naţional în domeniu.

Numeroși lideri ai Parlamentului European, reprezentanţi ai direcţiilor generale ale Uniunii Europene, ai ministerelor româneşti şi ai organizaţiilor româneşti şi străine implicate în dezvoltare regională şi urbană dezbat modul în care proiectele de investiţii finanţate prin Programul Operațional Regional - REGIO construiesc inteligent prosperitate la nivelul comunităţii regionale şi ale comunităţilor locale.



În această perioadă are loc şi vizita comisarului european pentru politică regională, Corina Creţu, la Cluj-Napoca, Zălau, Jibou şi Dej. Ea susţine un dialog cu cetăţenii şi vizitează mai multe proiecte finanţate prin REGIO.

Centura metropolitană a Clujului

Transregio Feleac are lungimea totală de 38,3 km şi un cost estimat iniţial la 126,3 milioane de euro. Drumul Gilău Vest - Cluj-Napoca Vest are 14,1 km şi se intersectează cu Autostrada Transilvania. Realizarea acestei şosele i-ar ajuta foarte mult pe locuitorii din Floreşti, care stau zilnic în ambuteiaje pe DN 1.

Drumul costă 40,5 de milioane de euro şi are trei sectoare: centura Gilăului, 2,3 km, legătura cu Clujul, prin partea de nord a localităţii Floreşti, 9,9 km, şi travesarea DN1 până în zona Colina, unde ar urma să facă joncţiunea cu centura, 1,9 km.

Cea de-a doua parte este centura Clujului, care pleacă din zona de sud-vest a oraşului şi trece prin spatele cartierelor Mănăştur, Zorilor, Bună Ziua, Gheorgheni, Someşeni, până spre Apahida. Acest tronson de drum are 24,2 km şi ar urma să coste 85,7 milioane de euro.

Sectoarele sunt Cluj SV - Selgros, cel mai scump, 67 de milioane de euro, respectiv Selgros - Bulevardul Muncii. Un ultim sector, Bulevardul Muncii - Apahida, este un drum existent cu o bandă pe sens, care ar urma să fie extins la două benzi pe sens.

"Am reuşit să includem centura de ocolire a municipiului centura metropolitană, în Master Planul pe Transport al UE. Este acolo, iar banii există. Sunt 38 km prinşi în program şi 150 de milioane de euro alocaţi pentru acest obiectiv. De doi ani suntem în blocaj. Mesajul pe care l-am primit eu este următorul: riscăm să pierdem banii pentru centura metropolitană. Definitiv. Vor fi luaţi şi duşi în altă parte, nu în România, după 2020. Pierduţi complet de România din cauza faptului că Guvernul nu a declanşat procedurile de începere a lucrărilor pentru această centură. Centura este extrem de importantă pentru dezvoltarea economică, urbană şi teritorială a Clujului. Traficul este astăzi cea mai mare problemă a Clujului. Este o crimă cu premeditare la adresa României, la adresa Clujului în ultimă instanţă, pentru că bani există şi a nu-i utiliza cu bună ştiinţă este extrem de grav. Pe bună dreptate oamenii sunt extrem de nemulţumiţi. Noi venim cu măsuri mărunte, temporare, pe termen scurt. Dar e clar că pe termen mediu, alături de ieşirile pe care primăria le va face din Cluj de pe această centură, va fi o soluţie care ne va da ocazia să respirăm. Aşa cum după ce am făcut centura Vâlcele-Apahida, continuarea Bulevardului Muncii şi Autostrada Transilvania, am respirat câţiva ani buni în trafic. Clujul este un magnet al dezvoltării economice, lumea vrea să vină aici, dar dacă cei care trebuie să facă lucruri nu o fac......Oameni buni, daţi-ne nouă banii! Modificaţi legislaţia europeană şi naţională şi faceţi Primăria Cluj-Napoca eligibilă să utilizeze fondurile şi vă asigurăm că lucrăm 24 din 24 de ore să implementăm aceste aspecte structurale!".

Primarul Clujului, la REALITATEA FM Cluj