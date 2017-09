Economie

EUROPA LA CLUJ. Rovana Plumb: „Regiunea Nord-Vest are o strategie pe bază de cercetare”

de Calin Poenaru, 19 septembrie 2017, 15:00

Ministrul delegat pentru fondurile europene, Rovana Plumb, va simplifica procedurile pentru proiectele pe fonduri UE pentru ca România să aibă o rată mai mare de absorbţie din cele 23 de miliarde de euro care i-au fost repartizate pentru perioada 2014-2020.

„De la o absorbție de 7% a fondurilor europene în 2012 am ajuns la 90% la finalul exercițiului 2007-2013, cu actuala guvernare. Rata de contractare la nivelul UE este acum între 14 și 40%. În România avem contracte încheiate de 4,6 miliarde de euro fonduri nerambursabile, deci suntem la 20% din totalul alocării pe exercițiul financiar 2014-2020, care este de 23 de miliarde de euro.



Ghidurile pe toată alocarea sunt lansate în proporție de 66%, dar așteptăm proiecte și vrem să creștem şi absorbția. La începutul lunii august erau autorizate toate autorităţile de management din România. Până acum am solicitat Comisiei Europene 95 de milioane de euro, iar 350 de milioane sunt în analiză la Bruxelles şi sperăm să îi deblocăm.



Vom face o evaluare pentru a simplifica procedurile pentru fondurile europene, de menţionat că 60% dintre acestea sunt destinate autorităților locale. Am eliminat criteriul ca o întreprindere mică sau mijlocie să aibă experienţă de cel puţin un an în accesarea de fonduri europene, era unul discriminatoriu. De asemenea, am dat drumul la prefinanțări pentru toate tipurile de cheltuieli, în limita a 10% din valoarea proiectului, cu decontare ulterioară.



Pentru proiectele de infrastructură mare, de interes național nu se mai așteaptă după o serie întreagă de avize și de autorizări și se dă drumul la autorizația de construire pentru a crește viteza de implementare a proiectelor și pentru contractare. Rugăm toți beneficiarii să ne trimită observațiile la ghiduri pentru a putea face corecțiile necesare.



Regiunea Nord-Vest are o strategie lansată pe cercetare și inovare. Am vizitat la Cluj un centru de cercetare aplicată de protecția mediului, care are un proiect de captare a dioxidului de carbon, dar și de valorificare a acestuia pentru a produce energie alternativă, inclusiv transfer pentru mediul privat. Vrem să vedem nu numai indicatorii statistici, ci și realitatea din teren”.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi Comisia Europeană organizează, în perioada 18-20 septembrie, Zilele REGIO. Conferinţa Smart Regional Development are ca teme ca dezvoltarea regională, conceptul de smart city, dezvoltarea urbană inteligentă şi adună cei mai relevanţi vorbitori de la nivel european şi naţional în domeniu.



Numeroși lideri ai Parlamentului European, reprezentanţi ai direcţiilor generale ale Uniunii Europene, ai ministerelor româneşti şi ai organizaţiilor româneşti şi străine implicate în dezvoltare regională şi urbană dezbat modul în care proiectele de investiţii finanţate prin Programul Operațional Regional - REGIO construiesc inteligent prosperitate la nivelul comunităţii regionale şi ale comunităţilor locale.



În această perioadă are loc şi vizita comisarului european pentru politică regională, Corina Creţu, la Cluj-Napoca, Zălau, Jibou şi Dej. Ea susţine un dialog cu cetăţenii şi vizitează mai multe proiecte finanţate prin REGIO.