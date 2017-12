UPDATE Fabrica Clujana, brandul de peste 100 de ani al oraşului, scoasă la la vânzare de ANAF

Economie

Fabrica Clujana, brandul de peste 100 de ani al oraşului, scoasă la la vânzare de ANAF

de Ziua de Cluj, 05 decembrie 2017, 19:21

Fabrica Clujana, cea mai mare fabrică de pielărie și încălțăminte din regiune în anii '80, a fost scoasă la vânzare de Fisc ca metodă de a recupera din datoriile bugetare.

Publicitate

UPDATE: Florin Gliga, directorul Clujana, a declarat pentru Ziua de Cluj că există și alte soluții pe pentru plata datoriilor și continuarea activității.

"ANAF și Ministerul Finanțelor incearca sa recupereze creante, majoritatea acumulate in 2014. Chiar daca am reusit sa echilibram in ultimii doi ani fabrica, in 2017 cresterea de costuri, in special a costului cu forta de munca, dar si a ratelor esalonate la ANAF ne-au pus in dificultate in ceea ce priveste disponibilitatile financiare. Ratele au crescut ca urmare a integrarii tuturor datoriilor neesalonate in conventia de esalonare. Asta inseamna ca, in martie, fabrica nu avea datorii neesalonate. In ultimii doi ani, Clujana a platit aproape 1 milion de euro aferenti restantelor", a explicat Gliga situatia actuala a companiei.

"Vom folosi toate parghiile pe care legea ni le pune la dispozitie pentru a conserva activul fabricii. Nu ni se pare normal sa soliciti valorificarea unor active de peste 30 de milioane de lei cu TVA pentru datorii de trei ori mai mici.

Potrivit Ziua de Cluj, la baza procedurii ANAF stau rapoarte de evaluare a activelor din decembrie 2016, in conditiile in care, intre timp, piata imobiliara de la Cluj a explodat. Asta ar insemna, automat, si ca activele Clujana scoase la vanzare de Fisc sunt, de fapt, mult mai valoroase.

Directorul Clujana a evitat sa comenteze pe marginea sumelor la care au fost scoase la vanzare activele fabricii.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Astăzi, Clujana funcționează într-un vechi spațiu din Cluj-Napoca, iar după eventuala vânzare, când ar trebui să elibereze spațiul, și-ar putea continua activitatea în altă parte. Terenurile pe care se află clădirile fabricii, de aproximativ 10.000 de metri pătrați, pot fi atractive pentru dezvoltatorii imobiliari, în contextul în care piața imobiliară din Cluj-Napoca este una dintre cele mai "încinse" din țară.

Întreaga proprietate, care însumează peste 9.540 de metri pătrați, este ofertată la 27,8 milioane lei (exclusiv TVA). La aceasta se adaugă un spațiu comercial de 118 metri pătrați, cu 676.245 lei (exclusiv TVA), scrie profit.ro.

Datoriile către stat, se ridicau, la finalul lunii septembrie, la 13 milioane de lei, din care 5,1 milioane lei la bugetul de stat, 5,5 milioane lei contribuții neachitate pentru pensii, 220.000 de lei sume neachitate la bugetul pentru șomaj, precum și restanțe de 2,1 milioane lei la bugetul asigurărilor de sănătate. Fabrica are însă semne de revenire, după ce anul trecut a intrat pe profit, cu un câștig de 213.000 lei, la afaceri nete de 9,9 milioane lei. În 2015, a avut un rezultat negativ de 3,2 milioane lei la afaceri similare, de 9,6 milioane lei. Anul trecut, în fabrică lucrau 301 angajați.

VEZI ŞI Clujana s-ar putea muta în Tetarom I