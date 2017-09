Economie

Financial Times: România, destinație populară pentru investiţii şi start-up-uri în tehnologie. Ce rol are Clujul

de Ziua de Cluj, 20 septembrie 2017, 13:01

Prestigiosul ziar Financial Times vorbeşte despre cum România a ajuns o destinaţie populară pentru investiţiile şi start-up-urile din tehnologie şi care este meritul Clujului pentru această reuşită.





Conform jurnaliştilor britanici, Clujul este clasat în topul celor mai cautate oraşe de pe piaţa IT-ului european. Forţa de muncă tânără şi bine pregătită este principalul motiv pentru această reuşită.

"În comparaţie cu majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est, România are avantajul de a obţine un număr mai mare de resurse umane. Este mai uşor să găseşti talente. Fiind membră a UE, România are un avantaj în comparaţie cu Ucraina, care este o ţară mai mare ca dimensiune şi cu mulţi tineri talentaţi, dar care trece printr-o perioadă dificilă", a declarat Mircea Vădan, antreprenor tehnic şi fondator Start-up la Cluj, citat de Financial Times.

Spiritul antreprenorial a fost stimulat de cererea mare de profesionişti calificaţi; atunci când o întreprindere nu reuşeşte, este uşor pentru angajaţii săi să găsească un loc de muncă în altă parte. În plus, chiriile sunt relativ scăzute - aproximativ la jumătate de preţ faţă de cele din Berlin, potrivit InvestRomania.

Salariile, deşi cresc, sunt accesibile în funcţie de standardele vest-europene, media anuală pentru un dezvoltator de software fiind de aproximativ 17.000 de euro. O serie de oraşe îţşi înmulţesc acum scena start-up-urilor, mai ales Bucureşti şi oraşul universitar Cluj-Napoca, precum şi Braşov şi Timişoara.

Începând cu anul 2016, start-up-urile româneşti au acumulat 11,3 milioane de euro, în timp ce valoarea totală a ieşirilor a fost de 72 milioane de euro, potrivit lui Bogdan Ceobanu, fost antreprenor, acum în unitatea de inovare a Comisiei Europene. În primele opt luni ale anului 2017, finanţarea a crescut la 38,4 milioane de euro.

Acest lucru a fost în mare măsură determinat cele 30 de milioane de dolari, strânse de UiPath, dezvoltator de software de automatizare a proceselor, care are mari clienţi multinaţionali. Un alt succes românesc este Clever Taxi, un dezvoltator de aplicaţii de transport achiziţionat de serviciul Mytaxi al companiei Daimler, în iunie, pentru o sumă nedezvaluită.

Clever Taxi a fost înfiinţată în 2010 şi are 17.000 de şoferi şi 600.000 de clienţi în România - un exemplu al modului în care dimensiunea pieţei locale permite start-up-urilor româneşti să crească. Ca şi în cazul Vector Watch, achiziţia este de aşteptat să stimuleze cercetarea şi dezvoltarea în Bucureşti.

"Ceea ce mi se pare cel mai impresionant şi mai liniștitor este numărul activ de tineri întreprinzători de tehnologie, copii de 20 de ani, care au imaginaţia şi puterea de a contesta un ecosistem global de pornire", spune Eric Friedman, cofondatorul Fitbit, adăugând: "Evoluţia, scena de start-up tech în România este extrem de pozitivă. Noi fonduri de investiţii şi de afaceri sprijină tot mai multe start-up-uri bazate pe tehnologie".

Totuşi, publicaţia britanică notează câteva dezavantaje pentru România, între care numărul mic de investiţii private - majoritatea se bazează prea mult pe granturile de la stat sau UE, prea puţini investitori pentru stadiile seed şi serie A, de 50.000-100.000 de euro, respectiv 300.000-500.000 de euro, iar comunitatea de "business angels" nu este foarte dezvoltată şi duce lipsă de transparenţă.