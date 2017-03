Economie

Fostul şef al Sanex şi-a dat demisia de la Transelectrica

de Ziua de Cluj, 12 martie 2017, 17:29

La sfârşitul acestei săptămânii, Ion-Toni Teau şi-a înaintat demisia din funcţia de preşedinte al directoratului Transelectrica, au confirmat surse din domeniul energetic, pentru Mediafax.

Teau a preluat funcţia de director general executiv (preşedinte al directoratului) la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica în 11 mai mai 2014, iar mandatul său ar trebui să se încheie în 16 septembrie 2017.



Absolvent al Facultăţii de Finanţe, Credit şi Contabilitate din Bucureşti, Teau are un doctorat în economie. „În prezent, are calitatea de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România (începând din mai 2007), după ce anterior a deţinut funcţiile de preşedinte (februarie 2013 – iulie 2016), prim-vicepreşedinte (mai 2012 - februarie 2013) şi vicepreşedinte (mai 2007 - aprilie 2012) al acestei organizaţii”, se arată într-o notă biografică de pe site-ul Transelectrica.



Potrivit aceluiaşi document, Teau a deţinut, în perioada aprilie 2012 - aprilie 2014, funcţiile de director general şi administrator în cadrul societăţilor Lasselsberger Bucureşti şi Sanex Cluj-Napoca.



Anterior, a deţinut funcţia de manager financiar (august 2006 - decembrie 2011) în cadrul Realitatea Media şi în cadrul Alfred Toepfer International România Bucureşti (aprilie 2004 - iulie 2006).



În perioada octombrie 2000 - martie 2004, a deţinut funcţia de vicepreşedinte financiar-contabilitate în cadrul Sanex, iar în perioada februarie 1998 - august 2003, cea de manager financiar în cadrul First Logistics & Distribution Bucureşti, societate cu acelaşi acţionariat.