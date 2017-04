Economie

Fotograf de hotel. Un job de 1.500 de euro pe lună

de Calin Poenaru, 19 aprilie 2017, 14:56

Din ce în ce mai mulţi tineri din Cluj se îndreaptă către meseria de fotograf hotelier. După 7-8 luni de contract la complexe hoteliere din Grecia sau Spania, atât cât ţine sezonul estival acolo, se pot întoarce în buzunar cu 10.000 de euro. Muncă multă, dar şi distracţie garantată.

„Am cunoscut comunitatea PhotoHotel, adică vreo 100 de tineri recrutaţi la finalul anului trecut pentru a lucra în acest sezon ca fotografi în resorturi din Europa. Le-am vorbit despre experienţa programelor Work & Travel în străinătate şi despre oportunităţile pe care le pot întâlni în acest job. Vor câştiga în medie 1.500 euro/lună şi vor avea contract de şapte luni.

Au avut training trei săptămâni, au fost luaţi de la zero în arta fotografică şi tehnici de vânzări, iar după ce vor semna contractele de muncă, vor fi plasaţi către diverse resorturi la mare din Grecia sau Spania. Recrutările vor continua şi în această toamnă. Nu se cere experienţă”, explică Răzvan Pascu, consultant în turism.



Unul dintre trainerii viitorilor fotografi hotelieri este Dan Mălureanu, absolvent al Universităţii de Artă şi Design (UAD) Cluj, care s-a profilat ulterior pe cursuri pentru tinerii care vor să se specializeze în această direcţie.

„Experiența în fotografie are o sursă mai veche. În 1996 am absolvit Liceul de Arte din Brașov, la secția de grafică. Am urmat UAD din Cluj, unde am absolvit departamentul foto-video. De la fotografia de artă am trecut la fotografia comercială și astfel aproape cinci ani de zile am lucrat pe vase de croazieră ca fotograf și printshop tech”.



Paul Ardeleanu a fost în Marbella şi descrie mersul lucrurilor. „Pentru opt luni urmează să fii plecat de acasă şi să interacţionezi cu mii de oameni. În fiecare săptămână la acel hotel vin 700 de persoane diferite. E nevoie să interacţionezi cu ei, cu cât mai mulţi şi să îi convingi să-ţi ofere 30 de minute pentru o şedinţă foto.



După acea săptămână o iei de la capăt cu alte 700 de persoane. E o meserie în care eşti în contact permanent cu oamenii. Diplomele contează foarte puţin pe teren. Fotografii cei mai buni sunt sunt cei care au cea mai puternică motivaţie. Sunt acei fotografi care ştiu de ce au plecat, cât vor să câştige pe lună, care le este ţinta”.



Cursurile PhotoHotel au loc în mai multe oraşe ale ţării, formarea fotografilor şi consilierilor foto fiind gratuită. Segmentul de vârstă căruia i se adresează este de până la 35 de ani, cu specificaţia că sunt admişi la cursuri şi cei care nu au experienţă în domeniu, însă ei trebuie să ştie cel puţin două limbi străine. Aici sunt primiţi cei care trec de selecţie şi de interviul faţă în faţă sau pe Skype, din perioada noiembrie – februarie.



Pregătirea intensivă, din perioada februarie-martie, constă în traininguri şi workshopuri. Ea include pregătire foto, cursuri de vânzări, de limbi străine, de public speaking. Echipele formate vor pleca în destinaţiile vizate în perioada aprilie-mai, iar contractul se încheie la final de octombrie, cu posibilitatea de prelungire şi în perioada de iarnă.



Activitatea organizaţiei a început în 2008, iar acum există 100 de structuri, cu 200 de specialişti în formarea viitorilor fotografi. Absolvenţii sunt plasaţi la companii hoteliere din Grecia (Creta, Rodos, Atena), Spania (Andaluzia, Mallorca, Menorca), Canare (Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria).



Fotograf hotelier

Realizează fotografiile pe toată durata zilei, fiind prezent la principalele activități ale zilei (jocuri aperitiv, seri tematice, manifestări diverse)

Propune ședințele foto profesioniste (în funcţie de momentul zilei, localizarea clubului: apus de soare pe plajă, într-o grădină exotică, cu o arhitectură tipică)

Urmează o pregătire profesională pentru a se specializa în fotografia de portret, axată în special pe cluburile de vacanţă.

Contribuie la divertismentul turiştilor



Consilier foto

Explică funcționarea serviciul foto și utilizarea terminalelor

Comunică și discută cu turiștii

Realizează procesul de vânzare a fotografiilor

Contribuie la ambianța generală în cadrul resortului

Administrează partea funcțională a spațiului foto (primire și imprimare fotografii)