NEWS ALERT Fuziune strategică în IT-ul clujean: grupul Pitech înglobează MindMagnet

Fuziune strategică în IT-ul clujean: grupul Pitech înglobează MindMagnet

de Calin Poenaru, 20 februarie 2017, 13:29

PitechPlus îşi consolidează activitate axată pe comerț electronic prin sosirea agenției MindMagnet în cadrul grupului. Fuziunea va reuni funcțiile de consultanță și management de proiect cu expertiza complementară a platformei pentru inovare în e-commerce Magento.

„Puțini jucători sunt capabili să răspundă astăzi provocărilor globale legate de dezvoltarea de software și de soluții digitale. Noi vrem să fim unul dintre ei și să fim alături de clienții noștri în provocările lor digitale de mâine. Vedem o mare oportunitate în acest parteneriat și avem mari așteptări de creștere pentru MindMagnet. Pe termen scurt numărul angajaților va crește, la fel ca și complexitatea proiectelor livrate împreună. Ca obiectiv pe termen mediu, vom oferi pieței de e-commerce B2B, soluții bazate atât Magento, cât și Oro Commerce”, a declarat Bogdan Herea, director general al PitechPlus.



MindMagnet va continua să se concentreze pe furnizarea celor mai bune soluții Magento și pe dezvoltarea aplicațiilor web personalizate, cu un accent pe Progressive Web Apps (React, Angular) și design. PitechPlus va folosi infrastructura deja există a MindMagnet pentru a atrage și dezvolta noi clienți. Numărul echipei nou formate va crește la 350 de angajaţi până la sfârșitul anului.

MindMagnet va funcționa în cadrul PitechPlus sub același brand.



„Suntem extrem de încrezători în acest parteneriat și în valoarea mai mare pe care o oferă noua alianță. Puterea și resursele combinate ale companiilor noastre ne vor face cu siguranță mai competitivi la scară globală. Ne-am angajat să fim cei mai buni în zona noastră de expertiză, iar acest parteneriat ne va ajuta sa realizăm acest obiectiv. De asemenea, împărtășim valori comune, prin promovarea calității, creativității și oportunitate în rândul echipelor noastre și printre partenerii noștri de afaceri”, a declarat Vlad Stănescu, directorul general al MindMagnet.



Abordarea similară a celor două companii în domeniul educației IT a contribuit la fuziune. MindMagnet va ajuta la extinderea curriculei Academy + Plus, prin adăugarea unui training Magento. Împreună cu Academy + Plus, echipa va oferi acces la o educație mai bună pentru cei specializați în e-commerce și va organiza Meet Workshop Magento, din martie.

MindMagnet este o agenție de dezvoltare web, înființată în 2005, la Cluj, ce oferă soluții tehnologice pentru piețele locale și globale, lider pe piața locală de e-commerce. Agenția este organizatorul seriilor de evenimente Meet Magento, printre care și cea mai importantă conferință dedicată dezvoltatorilor de e-commerce și furnizorilor de servicii din România.



Fondată în 2006, PitechPlus oferă soluții software integrate pentru 40 de clienți din 10 de țări, are 300 de angajați în birourile sale de producție din Cluj-Napoca și Târgu-Mureș, echipe de vânzări în Paris, Lyon, Lausanne, Berlin, Londra și Bruxelles.

Din 2014, se concentrează pe dezvoltarea de produse proprii ce vizează piețele internaționale: Younify (plăți și managementul documentelor), Parking+Plus (servicii de parcare inteligentă) și FastOrder, (îmbunătățirea interacțiunii cu clienții în restaurante). PitechPlus este susținător al primei școli gratuite de IT Academy + Plus, care ajutat la dezvoltarea a 500 de studenți.

Multe achiziţii pe piaţa clujeană

Una dintre cele mai mari fuziuni pe piaţa locală IT a fost cea prin care grupul japonez NTT a preluat EBS. Softvision a anunţat, după fuziunea cu Software Paradigms International (2016), schimbarea numelui grupului în Softvision la nivel global. Mai multe firme locale au fost preluate în ultimii ani: Amplexor a fost achiţionată de Euroscript (Belgia). Endava (Marea Britanie) a cumpărat Alfa Global Solutions, Siemens a semnat contractul de achiziţie a Frosys. Nethrom a fost achiziţionată în 2007 de grupul olandez Total Specific Solution de la un alt investitor din această ţară, Comprove, iar compania clujeană a devenit Yonder. Accenture a achiziţionat grupul Evopro, din care făcea parte şi Evoline Cluj. Pe de altă parte, ca urmare a fuziunii dintre Endava și ISDC va rezulta o organizație cu 3.300 de angajați.