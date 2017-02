Economie

Gigant IT la Cluj: 3.300 de angajaţi, afaceri de 100 de milioane de euro

de Calin Poenaru, 22 februarie 2017, 15:09

Compania informatică NTT Data România îşi va dubla până în 2020 cifra de afaceri şi numărul de angajaţi, inclusiv prin înfiinţarea de subsidiare în ţările vecine, a anunţat directorul general Daniel Metz.

„În 2016am avut venituri de 37,1 milioane de euro, iar pentru anul fiscal următor, care se termină în martie 2018, estimarea este de 52 de milioane de euro. Avem cea mai mare creştere dintre toate companiile grupului NTT din lume, de 48%.

Dacă ating ţintele pe care mi le-am propus de angajaţi şi de venituri până în 2020 înseamnă că NTT România a ajuns la maturitate, iar eu pot să mă pensionez liniştit. Am început să ne orientăm şi spre mariile companii din România, cărora le furnizăm servicii SAP, până acum ne adresam mai ales întreprinderilor mici şi mijlocii, în special celor care fac producţie”, spune Metz.

Angajează specialişti din Vest



Şeful NTT Cluj spune că firmele clujene de IT vor trebui să vizeze proiectele integrale, nu să se limiteze la anumite porţiuni din marile proiecte internaţionale. „Multe dintre aceste firme au devenit doar call centere ale multinaţionalelor, deci execută ceea ce li se spune de sus, noi funcţionăm ca un centru de profit, deci avem independenţă pe plan local. Vom angaja în board-ul nostru de conducere de la Cluj un mare specialist japonez, am adus şi oameni din Germania.

Primul pas spre ieşirea în afara României este centrul pe care l-am înfiinţat la Novi Sad, şi unde dăm salarii mai mari decât aici, vor urma altele în ţăriile învecinate. Acolo facem un sistem pentru trustul Continental care va elimina oglinzile retrovizoare la tiruri, reducând substanţial consumul de carburant.

Între call centere şi valoare adăugată mare

Un lucru foarte important este ca firmele internaţionale care vin la Cluj să facă producţie să nu se limiteze la simpla asamblare. „S-a dovedit faptul că a pune un capac la un telefon, ca în cazul Nokia, nu este un proiect viabil aici. Tot aşa, dacă Fujikura îşi va muta producţia în altă parte a lumii, oamenii se vor muta la Bosch, care face lucruri mai complexe, cu o valoare adăugată mai mare.

Clujul a devenit o piaţă dezvoltată, cu salarii mai mari şi costuri mai mari, iar serviciile cu valoare redusă nu îşi mai găsesc locul, e un model de afacere depăşit. Pe piaţa serviciilor IT, ca să aduci valoare adăugată mare, trebuie să baţi la poarta marilor fabrici auto din Germania, BMW, Audi, Volkswagen, cărora să le optimizezi produsul final. Dacă te limitezi, ajungi un call center şi atât. Aşa s-a întâmplat şi cu industria în lohn, producătorii au plecat în alte ţări, mai puţin dezvoltate”.



EBS România a fost preluată de concernul japonez NTT, numele companiei fiind schimbat anul trecut. Din 2013, EBS este parte a grupului Nippon Telegraph and Telephone Corporation. NTT Data este lider furnizor de servicii IT cu sediul central la Tokyo și filiale în 40 de țări. Mai multe dintre companiile IT din Cluj au atins cifra de 1.000 de oameni în 2015. Printre acestea se numărau Endava (1.381) şi SoftVision (1.104), conform Ministerului Finanţelor Publice.

Smart City fără specialişti



Primăria Cluj-Napoca a înfiinţat un consiliu consultativ pentru IT din care fac parte reprezentanţii marilor companii de profil din oraş pentru a stabili o strategie în domeniu în cadrul programului Smart City. Pentru că salariile maxime lunare pe care le-a propus instituţia pentru cei doi informaticieni erau de maximum 1.600 de lei, antreprenorii au sugerat plata acestora de către comunitatea IT pentru a fi aduse persoane competente. „Clujul este un greu de gestionat, de aceea e nevoie de o strategie propusă de o companie de consultanţă internaţională care a mai făcut astfel de proiecte în marile oraşe europene. Nu este destul să ai o aplicaţie pe telefon care să îţi arate câte locuri de parcare găseşti în oraş, acest lucru nu va rezolva mare lucru”, menţionează directorul NTT Cluj.