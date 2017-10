Economie

Gigantul feroviar Bombardier a ajuns la 600 de angajaţi la Cluj

de Ziua de Cluj, 10 octombrie 2017, 10:40

Liderul mondial în producţia de trenuri şi avioane va iniţia la Cluj un program de schimb de cunoştinţe despre evoluția tehnologiei feroviare, în scopul de a favoriza recrutările locale de personal.



Programul iniţiat de Bombardier Transportation va fi construit ca o serie de seminarii interactive realizate prin intermediul unității din Cluj. Cei interesați să dezvolte o carieră în domeniul serviciilor, precum resurse umane, achiziții sau financiar-contabile, vor fi iniţiaţi de specialiștii companiei.



“Experiența acumulată de-a lungul anilor în care am inovat continuu această industrie ne-a dat puterea de a vedea oportunități acolo unde alții văd limite”, susţine Eva Elges, director financiar al Bombardier Transportation Cluj. Prima întâlnire cu publicul clujean a fost programată pentru data de 25 octombrie, la complexul The Office.



În Cluj-Napoca, Bombardier este cunoscut pentru centrul de operațiuni de tip shared services și are trei unități: resurse umane, finanțe și achiziții. Birourile din Cluj, cu 600 de specialiști, deservesc activitatea globală a companiei, inclusiv 60 de unități de producție din 28 de țări.

Bombardier Transportation este lider mondial în tehnologia feroviară, iar spectrul său variază de la trenuri la subsisteme și semnalizare. Compania asigură sisteme de transport, tehnologie de e-mobilitate și servicii de întreținere. Cu sediul în Berlin (Germania), Bombardier Transportation are 37.150 de angajați, iar produsele și serviciile sale operează în 60 de țări.



Grupul Bombardier este lider mondial în producția de avioane și trenuri. Acesta are sediul central în Montreal (Canada), iar acțiunile sunt tranzacționate pe Bursa din Toronto. În anul fiscal încheiat în 31 decembrie 2016, acesta a înregistrat venituri de 16,3 miliarde de dolari. Principalii săi concurenţi sunt grupurile Alstom (Franţa) şi Siemens (Germania).