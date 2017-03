Economie

Hârtie la preţ de şuncă. „Practica magazinelor este să ne fure"

de Ionel Lespuc, 23 martie 2017, 17:21

O clujeancă a făcut plângere la Protecţia Consumatorului în ceea ce priveşte o practică uzuală a magazinelor.



Andreea, o clujeancă de 39 de ani, a pornit un veritabil război cu supermarketurile şi hypermarketurile. A ajuns şi la Protecţia Consumatorului, pentru că se consideră înşelată. Ce o nemulţumeşte? Faptul că raioanele de carne şi mezeluri nu scad, din greutatea produsului, hârtia cerată folosită ca ambalaj.

„Eu, consumator, la ieşirea de la case sunt supravegheată, uneori sunt şi verificată, împotriva furtului, dar practica magazinelor este tocmai asta, să mă fure, într-un fel sau altul... Că doar clientul nu-şi dă seama sau nu se uită la câţiva bănuţi. Dar oare ce sume se adună din bănuţii aceştia încasaţi ilegal de la fiecare client? Un ambalaj de hârtie cerată cântareste exact 6 gr. Rezultă 6% din valoarea kilogramului de produs cumpărat. E mult, e puţin? Fiecare decide", a spus Andreea.

Calculul este simplu: dacă un kilogram de şuncă valorează 30 de lei, iar tu cumperi 500 de grame, înseamnă că plăteşti 18 bani pentru ambalaj. Care, teoretic, este gratuit. Suma e minusculă, e adevărat. Dar cei 18 bani ai tăi se adună cu ai altora şi se transformă după o lună într-o mică avere, pe care cineva o încasează nemeritat. Acest neajuns se poate rezolva simplu, prin procedeul de tarare a greutăţii ambalajului pe cântar.

De-a lungul timpului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorului a amendat mai multe magazine care obligau consumatorii să plătească ambalajul la preţ de carne sau mezeluri. Andreea a făcut nenumărate plângeri la magazine. Ultima, luna aceasta, la Auchan. „La raionul de servire asistată se cântăreşte şi ambalajul, deşi legea nu permite acest lucru. Este a doua reclamaţie pe care o fac fac luna aceasta magazinului dvs în acest sens. Rămâne Protecţia Consumatorului singura opţiune. Mulţumesc", le-a scris femeia celor de la hypermarketul din Iulius Mall, în 17 martie.

Serviciul Clienţi Auchan Cluj Iulius Mall i-a trimis un răspuns. „Am luat la cunoştinţă sesizarea trimisă de dumneavoastră. Ne pare rău de situaţia creată. Dorim să evităm şi să înlăturăm orice fel de cazuri în care clienţii noştri întâmpină disconfort la cumpăraturi în magazin. În ceea ce priveşte reclamaţia dumneavoastră, vă informăm că s-a discutat cu managerul raionului Mezeluri şi i s-a comunicat sesizarea legată de cântare, urmând a fi luate măsurile care se impun de verificare şi instruire zilnică a personalului ca ambalajele să nu fie tarate. Regretăm cele întamplate şi pe viitor nu se vor mai întâlni astfel de situaţii. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă mai aşteptam în magazin!", se arată în mailul primit de Andreea. Ei nu i-a parvenit deocamdată un răspuns de la ANPC.

lei valorează kilogramul de hârtie cerată. Coala mare are o masă netă de 10 grame, iar cea mică, de 6 grame.

ZIUA de CLUJ a stat de vorbă cu un manager de magazin de mezeluri, care a arătat situaţia din unghiul opus. „Hârtia este o pierdere asumată, într-adevăr. Eu nu ştiu să existe o lege care să ne oblige să tarăm masa ambalajului, dar avem clienţi care ne solicită acest lucru. Vânzătoarele se încarcă cu preţul ambalajului, 11 lei per kilogram, iar lucrurile se compensează, pentru că se vinde şi slănină la 3 lei kilogramul, nu doar şuncă la 30. La un magazin mic ca al nostru, există probabil un plus, dar nu cred că este mai mare de 20-30 de lei. Sigur, eu nu ştiu cum se întâmplă la un hypermarket, unde volumul de vânzare este mai mare. Mai trebuie observat şi că un salam care azi are un kilogram, mâine are numai 980 de grame, iar poimâine, 950. Iese apa din el, se ventilează şi scade ca greutate", a spus managerul.