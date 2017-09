Economie

Hilton face angajări masive la Cluj

de Calin Poenaru, 27 septembrie 2017, 14:44

Hotelul Hilton DoubleTree (HDT) va avea până la finele anului 100 de angajaţi. Nu mai puţin de 15 poziţii sunt scoase dintr-o dată la concurs de către conducerea unităţii, după integrarea City Plaza în reţeaua internaţională.

Aripa din stânga a hotelului a fost închisă timp de cinci luni pentru modernizări

„Evenimentele sportive şi de business, dar şi festivalurile şi concertele din această vară au adus numeroşi turişti, mai ales în iulie, lună care nu este atât de solicitată de obicei. În afară de Untold Festival şi de Electric Castle, am avut solicitări mari pentru EuroBasket şi Europenele de Gimnastică.

Intrarea sub brandul Hilton a însemnat o extindere a activităţii, în special în zona de bar, dar şi la restaurante sau cazare; multe rezervări se fac în reţea şi există clienţi internaţionali care au tarife speciale la hotelurile Hilton din lume”, remarcă Dafina Suciu, director de marketing al Hilton DoubleTree Cluj.



Printre personalităţile cazate aici în ultima perioadă s-au numărat actorul Alain Delon, fosta gimnastă Nadia Comăneci, Dave Gahan, Martin Gore şi Andrew Fletcher, componenţii grupului Depeche Mode.



„Avem acum 15 posturi disponibile: recepţioner, barman, ospătar, bucătar, electromecanic, cameristă, îngrijitori de spaţii hoteliere. În cadrul zilei porţilor deschise, candidaţii parcurg un tur ghidat de familiarizare cu hotelul: recepţie, camere, restaurante, terasă, ballroom, bar, zonă de relaxare.

Vizăm persoanele cu sau fără experienţă, cărora li se aplică un program intensiv de training, atât de brand, cât şi specific fiecărui departament. Vin oameni atât din afara sectorului hotelier, cât şi de la concurenţă. Cu fiecare se negociază individual, salariile fiind la nivelul pieţei. Nu este atât de greu să treci de interviul de angajare, cât să te integrezi într-un hotel cu pretenţii”, remarcă oficialul HDT.



Compania Transilvania Trek, controlată de Laurenţiu Russo, a investit 11 milioane de euro pentru achiziţionarea City Plaza de la Transilvania Development, deţinută de Sorin Dan, şi afilierea hotelului la lanţul Hilton.

Lucrările au vizat aripa veche, închisă timp de cinci luni, dar şi camere, restaurante, săli de conferinţe, iar în subsolul aripii noi a fost amenajat un lounge bar, conform standardelor Hilton. Cele 40 de camere din aripa estică au fost renovate, iar la restul de 44 de camere din cea vestică au fost aduse îmbunătăţiri semnificative.



Sălile de evenimente au o capacitate de 410 persoane. Hotelul de 5* a intrat pe piaţa hotelieră în 2005. În România există şapte hoteluri în reţeaua Hilton, dintre care patru DoubleTree: câte două la Cluj-Napoca şi la Bucureşti, câte unul la Sibiu, Oradea şi Sighişoara.

DoubleTree by Hilton este un portofoliu global cu 500 de hoteluri de lux şi 119.000 de camere în orașe de tranzit, zone metropolitane și destinații de vacanță, pe șase continente. Hilton este un lider în domeniul ospitalității, cu 14 branduri mondiale, care cuprind 5.000 de proprietăți, cu 812.000 de camere, amplasate în 103 țări.



Concurenţă la vârf



Grupul Rezidor, proprietarul hotelurilor Radisson, are în plan să deschidă hoteluri şi în Cluj-Napoca sau Timişoara şi va da în folosinţă o nouă unitate, la Braşov, printr-o investiţie de 10 milioane de euro. Cele două hoteluri funcţionale din România, Radisson Blu şi Park Inn by Raddison, sunt în proprietatea societăţii Bucureşti Turism, controlată de grupul Elbit Imaging din Israel. Principalii săi concurenţi din România sunt JW Marriott, Hilton, Sheraton şi Intercontinental. În Cluj, pe segmentul de 5* mai activează Opera Plaza şi Grand Hotel Italia.