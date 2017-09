Economie

Impact Hub: doar 1 din 10 afaceri incipiente supravieţuieşte la Cluj

de Calin Poenaru, 01 septembrie 2017, 11:25

Organizaţia Impact Hub va desfăşura un program de accelerare a ideilor de afaceri cu potenţial din Cluj, cu ajutorul unor mentori profesionişti, pentru a face ca peste 50% dintre acestea să se impună pe piaţă.

Publicitate

Pentru prima oară, Impact Hub va lansa la Cluj programul Hubcelerator, prin care startup-urile sunt ghidate să accelereze de la idee la un model de business valid în piață în doar 10 săptămâni. Programul, care se bucură deja de succes, va fi organizat în paralel, atât în București, cât și în Cluj, urmând aceeași structură.



În cele patru ediții desfășurate în București, 100 de participanți au profitat de experiența mentorilor și de procesele de accelerare, printre startup-urile participante numărându-se Aviziero, Bookletta, Dare to Rug, Iutta, Lemnia, Sunday Bagels & Coffee sau Zuriell. În general, doar 1 din 10 startup-uri supraviețuiește primului an, conform statisticilor Impact Hub.



Dintre participanții la program în ultimele patru ediții însă, peste 50% și-au continuat activitatea și după primul an, iar 19% dintre ei sunt deja profitabili. Hubcelerator devine un loc în care antreprenorii, sprijiniți de mentori și experți în arii variate de activitate sunt pregătiți să-și accelereze afacerea și să își continue susținut activitatea și după terminarea programului.



„Hubcelerator reprezintă pentru noi unul din programele ancoră de susținere a antreprenorilor, iar pasul făcut în acest an de a organiza două ediții - atât în București, cât și în Cluj - este o evoluție naturală a ultimilor doi în ani în care am deschis Impact Hub Cluj-Napoca și aproape am triplat spațiul din București. Suntem încrezători că mediul antreprenorial românesc este în continuă dezvoltare și ne bucurăm să contribuim la acest trend ascendent prin activitățile pe care le desfășurăm”, a declarat Vlad Craioveanu, director general al Impact Hub.



Organizaţia caută pentru acest program antreprenori din orice domeniu de activitate, iar modelele de afacere pot fi variate, fie că este vorba de profit sau nonprofit ori modele de business hibrid. Se pune accent pe noutatea afacerii, pe mentalitatea de învingător, pe pasiune și pe determinarea de a participa activ la accelerator.



Fiecare participant va primi un mentor dedicat, ales conform ariei de expertiză și necesităților sale și care îl va asista pe tot parcursul programului. Printre ei se numără Bogdan Pandea (Captain Bean), Corina Cimpoca (MKOR), Mircea Miheștean (Cluj Innovation Park) sau András Farkas (PONT Group).

Cele 100 de ore de mentorat și cele 80 de ore de workshop-uri sunt structurate sub forma unui program complex, care componentele modelarea business-ului, inovație, planificare, validare, contabilitate, marketing, social media, finanțare.



Aceştia vor beneficia de 10 workshop-uri, pentru a înțelege cum funcționează un startup, o sesiune de mentorat în cadrul cărora profesioniști și antreprenori oferă feedback aplicat, trei întâlniri cu membri ai comunității Impact Hub, consultanță pentru a porni o campanie de crowdfunding, un pitch în fața comunității de antreprenori, experți și investitori Impact Hub, contacte directe cu profesioniști.

Startup-urile vor trece printr-o etapă de selecție, iar finaliștii vor începe programul efectiv pe 6 octombrie. Impact Hub Cluj este organizația ce susține dezvoltarea antreprenorială a inițiativelor cu impact pozitiv în societate în cadrul unei comunități globale, oferind spații de lucru colaborative, programe de dezvoltare și incubare a afacerii, conferințe și evenimente, precum și opțiuni de finanțare prin crowdfunding. Organizația face parte din rețeaua globală cu acelaşi nume, cu prezențe fizice în 100 de locații de pe cinci continente.