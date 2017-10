Economie

Începe Târgul de Cariere în IT. Peste 40 de companii oferă locuri de muncă

de Ziua de Cluj, 25 octombrie 2017, 14:09

Peste 40 de companii și organizații din domeniul IT participă joi și vineri, 26-27 octombrie, la Târgul de Cariere în IT - Cluj. Evenimentul se desfășoară la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în prima zi între orele 10:00 şi 19:00, iar în cea de-a doua zi între 10:00 şi 16.00.

Publicitate

Târgul de Cariere în IT se adresează celor care vor să facă următorul pas în viața lor profesională. Companii importante din domeniu vin să-i cunoască pe viitorii lor colegi și vor organiza miniinterviuri și concursuri pentru a-i atrage pe cei mai buni candidați.

BG Soft, Magneti Marelli, Siemens, Steelcase, 3Pillar Global, Amaris, Bertrandt, Black-Rock, Catalysts, Halcyon, MindMaze, Porsche Engineering sunt printre companiile participante. De asemenea, vor avea oferte Altom, Bosch, Daisler Print House, FME, Gaus, Hanna Instruments, Inspiricon, Montran, MSG systems România, National Instruments, OSF Global Services, PitechPlus, SAP, Smartsoft, SoftingRom, Take Off Labs, Tecknoworks, The Kit, Wayfare.

"La Târgul de Cariere în IT - Cluj îi așteptăm pe toți pasionații de tehnologie, atât cei cu experiență, cât și cei aflați la început de carieră. Companiile au pregătit oferte pentru toate categoriile de candidați. Printre pozițiile libere se numără PHP Developer, Java Developer, Software Developer, Android Developer, iOS Developer, Backend Developer, UI, Python sau .Net Developer", declară Ioana Oros, PR al Târgului de Cariere.

Peste jumătate dintre brandurile angajatoare la Târgul de Cariere în IT sunt din Cluj-Napoca, iar restul din orașe ca București, Sibiu sau Târgu-Mureș. Sunt prezente la eveniment și companii din alte țări. Spre exemplu, BlackRock, firmă ce are sediul în Londra (Marea Britanie), sau Gaus, cu sediul la Chișinău (Republica Moldova).

Unele companii din domeniul IT oferă programe de training, cum este și cazul msg systems România. Este vorba de 30 de poziții part-time, dedicate persoanelor cu un background din punctul de vedere al cunoştinţelor software (în special Java).

Fă-ți poză de CV la TdC

Pentru prima dată la TdC, participanții au ocazia să plece acasă cu o poză de CV realizată de o echipă de fotografi profesioniști de la Hola Media. Asta, după ce fiecare doritor va beneficia gratuit de servicii de make-up și de hair-styling, oferite de Gett's Color Bar Platinia.

Vizitează Standul de Demisii

În cadrul târgului, vizitatorii se pot adresa specialistilor în recrutare si psihologilor de la Standul de Demisii. Candidaţii pot cere sfaturi despre procedurile legale pe care trebuie să le respecte în cazul unei demisii, precum şi despre posibilităţi de luat în calcul pentru construirea următorilor paţi în carieră.

Câștigă o invitație dublă la Electric Castle 2018

Organizatorii îi vor ține ocupați pe candidați în zonele de entertainment. VR Zone este marea surpriză a ediției din acest an și este locul unde poți explora fascinanta lume virtuală cu ajutorul tehnologiei. Mai mult, cei prezenți se vor putea bucura de zona de gaming, unde vor avea la dispoziție jocuri arcade. Tot aici se organizează și Snake Challenge, iar la finalul evenimentului, deținătorul celui mai bun scor va câștiga o invitație dublă la Electric Castle 2018.

Târgul de Cariere Cluj IT are loc pe 26-27 octombrie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, iar accesul este liber. Detalii găsiţi pe www.targuldecariere.ro.