Economie

Industria Clujului tânjeşte după ingineri FOTO

de Calin Poenaru, 24 octombrie 2017, 14:44

Inginerii, operatorii din centrele de servicii externalizare şi personalul de vânzări sunt cele mai frecvente posturi oferite la Târgul de Cariere (TdC) de la Cluj.

„Au venit peste 80 de companii la standuri, unele pun la dispoziţie şi câte 50-100 de locuri de muncă, au chiar sute de poziţii disponibile, cum sunt cele din sectorul automotive. Firmele prezente la TdC caută atât ingineri, cât şi operatori în centre de servicii, preferabil să ştie 2-3 limbi străine, însă aceştia sunt mai greu de găsit. De asemenea, sunt prezenţi aproape toţi marii retaileri care activează pe piaţă”, susţine Ioana Oros, director de comunicare al TdC Cluj.



Companiile care fac producţie industrială au venit cu standuri cu prezentări de filmuleţe sau demonstraţii de producţie: Bosch, MMMAutoparts, EnergoBit, CSI, Saint-Gobain, Ulma Packaging, însă şi multinaţionalele de servicii sau IT au oferte generoase: E.ON, Vodafone, Steelcase, Sykes, Genpact, Office Depot. Din afara Clujului au mai venit producători industriali precum Leoni, TenarisSilcotub ori Star Transmission.



„Suntem în permanentă căutare de personal care ne este insuficient, din păcate este dificil să găseşti oameni competenţi, deşi noi oferim condiţii bune în raport cu media pieţei”, spun reprezentanţii grupului de bricolaj Leroy Merlin.



Bosch România angajează ingineri și derulează sesiuni de internship în domeniul tehnic. Genpact are 100 de posturi libere în Cluj, iar Steelcase are deschise 30 de poziții (vorbitori de limba franceză sau germană, în domenii ca IT, inginerie, design, financiar, administrativ, resurse umane, marketing, vânzări). Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj și Jandarmeria Română își prezintă oferta de studii pentru instituțiile militare de învățământ.



Spaţii de activităţi au fost amenajate pentru realitate virtuală, jocuri sau sesiuni de coafură şi machiaj în vederea întocmirii unor fotografii de CV. Cu această ocazie, candidații pot cere şi sfaturi despre procedurile legale pe care trebuie să le respecte în cazul unei demisii și despre posibilități de luat în calcul pentru construirea următorilor pași în carieră.

TdC Global are loc în perioada 24-25 octombrie, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, unde companii și organizații oferă oportunități de carieră celor care vor să facă următorul pas în viața lor profesională. Sunt prezente companii din inginerie, tehnologia informaţiei, retail, call centere, financiar, automotive, industria farmaceutică, transport, energie, hoteluri-restaurante. Evenimentul va fi urmat, în perioada 26-27 octombrie, de Târgul de Cariere în IT.

Ce angajaţi vor producătorii industriali

- Bosch: gestionar, inginer, operator, electromecanic, tehnician, informatician, analist

- MMM: inginer (calitate, de proces, de produs, electromecanic), mecanic, operator

- Eckerle: inginer producţie, reglor, tehnician, mecanic, operator asamblare

- Star Transmission: inginer (planificare, stand control, operaţiuni, mentenanţă), tehnician, specialist optimizări, consilier juridic, contabil, funcţionar administrativ