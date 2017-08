Economie

Informaticienii, cei mai căutaţi studenţi de la Babeş-Bolyai

de Calin Poenaru, 15 august 2017, 13:20

Tinerii cu studii în domeniul informatic au cele mai multe oferte de angajare la Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) pe noua platformă de locuri de muncă pe internet recent creată în cadrul instituţiei.

Firmele IT din Cluj se află în permanentă campanie de recrutare / foto: Fortech

Publicitate

Compania IT clujeană Fortech dispune la ora actuală de cele mai multe poziţii în cadrul platformei, posturile puse la bătaie fiind junior Java developer, junior QA engineer, junior C++ developer şi junior front-end developer. Fortech vizează studenţii în ani terminali, la nivel de licenţă sau de masterat, dar şi oameni care să lucreze pentru clienţi din SUA şi Germania sau care să completeze echipa din Cluj.

Pachetul de beneficii constă în salarii atractive, asigurare medicală, oportunităţi de training şi dezvoltare, iar conducerea companiei scoate în faţă mediul atractiv de lucru în care cei selectaţi îşi vor desfăşura activitatea. Fortech propune un sistem de internship pentru .Net Web, pe trei luni, cu posibilitatea de a oferi după această perioadă un contract pe termen lung. Participanţii vor fi angrenaţi în unul dintre proiectele companiei, respectiv o soluţie web specializată.



Arobs Transilvania Software îi vrea pe studenţi pentru poziţiile de junior DevOps engineer şi middle embedded C/C++ software engineer. În primul caz ei vor gestiona platforme în Cloud, iar în al doilea, procese SW Development pentru a analiza problemele şi a corecta erorile. Reprezentanţii companiei spun că vor pune la dispoziţie pachete salariale competitive, un program de lucru flexibil, oportunităţi de dezvoltare, servicii medicale la un centru privat, acces la programe de sport, implicare în acţiuni sociale, activităţi de training şi de consolidare a echipei.



O altă companie de profil, Sinectic Grup, caută viitori angajaţi pentru posturile de embedded software developer şi de web frontend developer, având cunoştinţe în C şi Java, fără a da detalii despre eventuale beneficii oferite, iar Catalyst, companie cu activităţi în Hagenberg, Linz, Viena, Cluj-Napoca, Frankfurt şi Nepal, software developer, specializat în activităţi de codare.



Centrele de servicii sunt prezente cu oferte de angajări pentru suport tehnic, operator back office sau consultant telefonic de colectare a creaţelor (ambele în limba italiană) – la Cerved Credit Collection, iar instituţile bancare, cu propuneri de recrutare pentru ofiţeri de tranzacţii sau ofiţeri de cont – la Raiffeisen Bank.



Există şi agenţii care intermediază personal pentru diverse companii: Agora Consulting recrutează consultanţi de management cu studii superioare pentru a activa strategii de business la Promelek, distribuitor naţional de instalaţii electrice, iar Psihoselect derulează un internship în resurse umane pentru care solicită studii de psihologie sau HR în curs de finalizare şi cunoştinţe avansate de limba engleză.



Iniţiatorii platformei spun că aceasta nu este una obișnuită de job-uri, fiind dedicată în totalitate studenților. „Absolvenții sau viitorii absolvenți pot să își caute un loc de muncă folosind ca parametru chiar profilul lor. Am vrut să avem un mediu în care companiile să poată adăuga ușor anunțuri, fără a mai fi limitate de diferite constrângeri”, relevă coordonatorul proiectului, Andrei Tecsi. Platforma este strâns legată de proiectul lansat de CSUBB privind Societățile Antreprenoriale Studențești, dar și de un proiect de practică ce va fi lansat la sfârșitul acestui an.



Noua platformă a UBB a fost lansată de Consiliul Studenților din instituţie, alături de LolaTech, cu scopul de a facilita angajarea sau identificarea oportunităților de internship în funcţie de domeniile specifice de studiu. Proiectul este parte a strategiei elaborate în vederea creării unui cadru adecvat de sprijinire, dezvoltare și încurajare a spiritului antreprenorial în rândul studenților și absolvenților în primii trei ani de la absolvire.