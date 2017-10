Economie

Inovaţie tehnologică pentru EVW Holding, prin noul parteneriat cu NTT DATA Romania în implementarea soluţiei de industrie SAP DBM

de Ziua de Cluj, 19 octombrie 2017, 10:45

NTT DATA Romania marchează un nou succes pe plan local, demarând prima implementare pe piața din România a unei soluţii de industrie SAP pentru dealerii auto: SAP DBM – Dealer Business Management, la compania EVW Holding.

"Parteneriatul cu EVW Holding este important în special prin prisma soluţiei de industrie pe care o vom implementa în premieră în România. EVW îşi dorea îmbunătăţirea comunicării şi gestionării relaţiei cu dealerii lor astfel încât să permită creşterea cu 10% a cifrei de afaceri. Alături de ei am ajuns la concluzia că suita SAP Dealer Business Management răspunde cel mai bine acestui deziderat, asumându-ne implementarea unui proiect unic în România. Acest pas contribuie în mod cert la consolidarea poziţiei de leader pe care am accesat-o anul trecut când ne-am poziţionat ca şi pionieri pe zona de SAP S/4HANA. Experiența celor 8 ani de implementare a soluțiilor SAP pe piața din România, faptul că de mai bine de 7 ani avem calitatea de Preferred Supplier al SAP SE, și locul 4 ocupat de NTT DATA la nivel global ca furnizor de servicii SAP, ne recomandă ca partener de încredere în acest domeniu. Acestor detalii pragmatice le adăugăm şi caracterul unic al NTT DATA Romania pe piaţa locală, şi anume faptul că deşi din 2013 aparţinem uneia din cele mai solide organizaţii globale, am prezervat şi dezvoltat spiritul antreprenorial al fostei EBS Romania" - a declarat Maria Metz, Deputy CEO, NTT DATA Romania.

"Excelența în execuție este unul din reperele care ne diferențiază într-o piață dinamică, pe lângă valoarea oamenilor din echipa noastră. Menținerea standardelor EVW în parteneriatele actuale și viitoare ne obligă să alegem soluții inovative, care se adresează nevoilor noastre și ale pieței. Prin unicitate și pionierat în acest proces, echipa noastră confirmă, încă o dată, ce ne-a adus aici: încrederea și curajul. Când mă refer la aceste două calități, mă gândesc și la colegii NTT DATA care fac acum parte din echipa noastră, iar noi din echipa lor. În plus, ce cadou mai frumos ne puteam dori acum, când aniversăm 25 de ani de excelenţă şi performanţă, dacă nu un astfel de sistem valoros care să ne ducă mai departe", a completat Ştefan Vâju, CEO, EVW Holding.

Soluţia inovativă SAP, care va fi implementată la EVW Holding, are la baza core-ul SAP ERP, ce va sprijini activitatea EVW Holding în ariile financiare, controlul costurilor, gestiunea materialelor, vânzări și fluxuri de aprobări. Core-ul SAP este integrat nativ cu soluţia de industrie SAP DBM (Dealer Business Management), care îndeplinește cerințele EVW Holding, acoperind zonele critice de vânzare a camioanelor, noi şi second hand, vânzarea pieselor şi gestionarea proceselor de service.

Soluția SAP propusă se va integra pe platforma tehnologică SAP HANA, beneficiind de toate funcţionalităţile şi inovaţiile tehnologice aduse de aceasta. Totodată, implementarea va asigura şi interfaţări complexe cu sistemele informaționale ale producătorului de automobile DAF, partenerul principal al companiei clujene.

Echipa NTT DATA Romania a depășit în luna octombrie plafonul de 1500 de membri, iar până la sfârşitul acestui an ne propunem să angajăm încă 100 de colegi noi.

NTT DATA Romania este o companie NTT DATA, parte a "Nippon Telegraph and Telephone Corporation" (NTT). NTT DATA, are sediul la Tokyo şi îşi desfăşoară activitatea în peste 40 de țări. Concernul furnizează servicii de primă clasă, de la consultanță şi dezvoltare de sisteme până la outsourcing de servicii IT. Aflat în topul mondial al furnizorilor IT, NTT DATA este un partener inovativ, beneficiind de o rază de acoperire globală, dar şi de competențe locale.

Cu o experienţă de peste 17 ani, NTT DATA Romania s-a impus pe piaţa locală ca partener de succes în domeniul soluţiilor ERP, fiind totodată SAP Certified Value Added Reseller Gold Partner şi furnizor al propriului produs ERP Clarvision.