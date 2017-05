Economie

Investiţie ratată. Clujul pierde un centru IT cu 800 de specialişti

de Calin Poenaru, 05 mai 2017, 14:44

Unul dintre giganţii consultanţei de business a eliminat în ultima clipă Clujul de pe lista sa scurtă şi îşi va înfiinţa în capitală centrul său european de servicii. Managerii săi consideră că Bucureştiul are conexiuni aeriene mai bune.

Centrul Deloitte Tehnologie din Bucureşti numără, la deschidere, 100 de consultanţi IT şi va ajunge până la 800 de locuri de muncă până în 2020, iar cu celelalte linii de business ale companiei (audit, consultanţă, taxe, juridic, managementul riscului), va cumula în România la 2.000 de angajaţi.

„Stabilirea centrului de tehnologie la Bucureşti înseamnă o recunoaştere a talentelor IT pe care România le are şi a dinamicii pieţei locale de IT", a precizat Satya Swaroop Roddam, managing director al Deloitte Tehnologie.



„În programul de guvernare am stabilit obiectivul ca 10% din produsul intern brut (PIB) să fie generate de sectorul IT & C şi suntem optimişti în privinţa atingerii acestui obiectiv. În 2012, când am obţinut primul job în administraţie, discutam cum ar fi dacă am avea o contribuţie în PIB a sectorului IT&C mai mare decât cea a agriculturii, iar în 2014 acest lucru s-a întâmplat. Suntem optimişti, cu investiţii guvernamentale şi din sectorul privat vom fi capabili să atingem acest obiectiv”, a declarat Augustin Jianu, ministrul Comunicaţiilor.



Centrul Deloitte din Bucureşti, care va furniza servicii SAP, analytics/ managementul informaţiei şi tehnologii digitale pentru clienţii din întreaga lume, se alătură celorlalte trei centre ale sale din Hyderabad (India), Belfast (Irlanda de Nord) şi Orlando (SUA). Pentru dezvoltarea acestui centru, Deloitte a analizat şi alte 3-4 state din Europa Continentală, însă România a oferit cel mai bun mix referitor la criteriile companiei.



Între cei mai importanţi factori în această decizie au fost capitalul uman şi infrastructura IT din ţara noastră. În calcul a fost luat şi Clujul, dar Bucureştiul a fost preferat şi datorită conectivităţii mai bune şi accesului mai facil în privinţa transportului aerian, spun reprezentanţii Deloitte. Cu toate acestea, pentru a pregăti angajaţii în anumite specializări compania va aduce şi oameni de la Cluj-Napoca.



Grupul Deloitte Touche Tohmatsu are sediul central în Marea Britanie. Deloitte Romania şi Moldova este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale, având o echipă de 600 de oameni. La nivel global, Deloitte dispune de 200.000 de specialişti din cadrul firmelor membre, care activează în 150 de ţări. Veniturile realizate de Deloitte în anul fiscal 2013 au fost de 32,4 de miliarde de dolari.