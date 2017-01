Economie

Ioan Tecar a primit 43 de milioane de euro să îşi modernizeze fabricile

de Calin Poenaru, 30 ianuarie 2017, 13:10

Grupul Pehart Tec (GPT), controlat de fondul de investiţii Abris Capital Partners (ACP), în parteneriat cu omul de afaceri clujean Ioan Tecar, a contractat o facilitate de credit de 24 de milioane de euro de la un sindicat bancar format din Banca Transilvania (BT) Cluj, EximBank și Banca Comercială Română (BCR).

Facilitatea de credit are o maturitate de trei ani, cu opțiunea de prelungire pe doi ani și va fi folosită de Pehart Tec pentru refinanțarea parțială a creditelor existente și pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru.

BCR are calitatea de coordonator, aranjor principal mandatat și agent. BCR și BT au mai acordat GPT finanțări bilaterale de 19 milioane de euro, utilizate pentru investițiile efectuate în ultimii ani pentru extinderea şi modernizarea capacităților de producție.



Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a fost casa de avocatură a sindicatului de bănci, iar Clifford Chance Badea, biroul local al firmei internaționale de avocatură, a acordat asistență ACP şi GPT. Pehart este cel mai mare producător de hârtie tissue din România și unul din cei mai importanți din Europa de Sud-Est.



Grupul a fost înființat de Tecar în 2007, iar în 2015 ACP a achiziționat pachetul de control. Grupul operează pe două platforme de producție situate în Dej (județul Cluj) şi Sebeş (județul Alba), având o capacitate de 100.000 tone/an de hârtie tissue, respectiv 30.000 de tone produs finit. Produsele GPT sunt comercializate pe piața internă şi pe cea a Europei Centrale şi de Sud- Est.



BT este una dintre cele mai mari bănci din România, în funcţie de active, are 7.300 de angajaţi, 550 de sedii şi 2,2 milioane de clienţi. Strategia băncii este susţinută de acţionarii internaţionali Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi IFC – Banca Mondială. BCR, grupul financiar cel mai important din ţară, controlat de grupul austriac Erste, deţine active de 14,4 miliarde de euro, 510 de unităţi de retail, 2.000 de bancomate şi 13.500 de terminale POS.



EximBank acţionează ca agent al statului pe piaţa românească de garanţii şi asigurări şi operează o rețea de 20 de unități. NNDKP are 150 de avocați și consultanți, fiind mandatată frecvent de instituții financiare și bănci de investiții în tranzacții complexe, inclusiv credite sindicalizate, emisiuni de obligațiuni și finanțări de proiecte.

Avere de 76 de milioane de euro

Omul de afaceri clujean, cotat în Top Capital 2016 cu 74-76 de milioane de euro, a dezvoltat un grup format din 11 companii, MG-Tec. Patru dintre acestea, integrate în GPT, sunt acum controlate de ACP: Samus Construcţii, Metalicplas Impex, Metalicplas Distribution, Pehart Tec. Anul trecut, Tecar şi ACP au investit într-o nouă unitate de producţie a hârtiei, la Dej. Produsele Pehart Tec (prosoape de bucătărie, hârtie igienică, batiste, şerveţele) ajung în lanţurile comerciale Lidl, Auchan, Profi, Metro sau sunt comercializate prin intermediul distribuitorilor.