Economie

Iohannis: Am primit informații despre cum se vede la nivel de guvern construcția bugetului pe 2017

de Ziua de Cluj, 11 ianuarie 2017, 16:43

Premierul Sorin Grindeanu s-a aflat miercuri la prima sa întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis în calitate de prim-ministru, la solicitarea şefului statului pentru o discuţie pe tema bugetului de stat.

Cele mai importante afirmaţii ale preşedintelui:

A fost o discutie aplicată in care am analizat efectul primelor masuri luate de guvern. Am solicitat si primit informatii despre cum se vede la nivel de guvern construcţia bugetului pentru 2017. Dupa pararea mea, si asta am subliniat in cursul intâlnirii, e foarte important sa avem pentru 2017 un buget sustenabil, solid care tine cont de cateva date foarte importante cum ar fi de exemplu sa ne incadram intr-un deficit de sau 3% sa avem o alocare de 2% pentru amarare s.a.m.d. Avem promisiuni ca aceste lucruri vor fi realizate.

Se lucreaza pe buget si bineinteles ca discutiile au fost de natura pentru a se vedea care sunt intentiile guvernului. Vom vedea cum s-a lucrat, insa datele cu care a venit premierul si ministerul finantelor sunt date pe care le-am avut si noi. Am confruntat datele dintr-o parte si din cealalta parte. Important e sa avem un buget care tine cont de toata aceste conditionalizari.

Prim-ministrul a venit însoţit de ministrul Finanţelor Publice, Viorel Ştefan. Din partea Administraţiei Prezidenţiale, la întâlnire a participat Cosmin Marinescu, consilierul prezidenţial pe probleme economice.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea declara marţi seara că Iohannis l-a chemat pe premier la Cotroceni pentru a vedea dacă acesta a luat "meditaţii" pentru învăţarea programul de guvernare, aşa cum s-a exprimat la depunerea jurământului de către noul Executiv.

"Preşedintele Klaus Iohannis a avut o discuţie telefonică cu premierul Sorin Grindeanu în care l-a invitat pe acesta la Palatul Cotroceni pentru o analiză clarificatoare. (...) Preşedintele României vrea să afle direct de la premier care sunt planurile Guvernului în legătură cu bugetul pe anul 2017. Este o discuţie necesară pentru că există foarte multe îngrijorări în legătură cu sustenabilitatea acestor măsuri şi efectele pe care le-ar putea avea asupra economiei", a spus purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei.

Ea a arătat că întâlnirea va avea loc miercuri după-amiază şi vizează planurile Guvernului în legătură cu bugetul, precizând că la întâlnire va participa şi ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan.

Potrivit Mădălinei Dobrovolschi, îngrijorările sunt bazate pe cifre şi date.

"Nu este străin de nimeni ceea ce se întâmplă în ultima perioadă. La nivelul Administraţiei Prezidenţiale există analize serioase, dar ca şi cetăţean de rând există aceste îngrijorări bazate pe cifre, pe date. Îngrijorările acestea sunt până la nivelul Administraţiei Prezidenţiale", a mai spus purtătorul de cuvânt al şefului statului.

Întrebată dacă au existat şi discuţii cu reprezentanţii BNR, Dobrovolschi a precizat că nu poate confirma sau infirma astfel de discuţii.