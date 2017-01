Economie

Izolează-ți locuința, statul îți dă bani

de Ziua de Cluj, 13 ianuarie 2017, 10:23

Persoanele fizice vor putea cere o sumă de până la 40.000 de lei, bani nerambursabili, care vor fi acordaţi atât pentru casele aflate în construire, cât şi pentru cele deja existente, în conformitate cu regulile programului.

Actul normativ al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), a fost deja publicat în Monitorul Oficial, dar, pentru a putea beneficia efectiv de bani, cetăţenii trebuie să aştepte stabilirea sesiunii de înscriere.

Regulile pentru participarea în programul denumit, pe scurt, „Casa verde Plus" sunt incluse în Ordinul MMAP nr. 2.425/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice, relatează avocatnet.ro.

Prin intermediul programului „Casa verde Plus", statul vrea să încurajeze folosirea materialelor izolatoare organic-naturale pentru a reduce consumul energetic al clădirilor, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea mediului. Banii nerambursabili vor fi acordaţi persoanelor fizice atât pentru casele aflate în construire, cât şi pentru cele deja existente, însă, aşa cum reiese din actul normativ, numai dacă acestea au cel mult parter şi două etaje.

Concret, persoanele fizice vor putea cere o sumă de până la 40.000 de lei (dar nu mai mult de 120 de lei pe metru pătrat izolat şi finisat), care va fi acordată sub forma unei prime de eficienţă energetică. „Finanţarea se acordă sub forma unei prime de eficienţă energetică în valoare de maximum 40.000 de lei, aferentă cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120 lei/mp izolat şi finisat, pentru izolarea locuinţelor aflate în faza de construcţie şi pentru izolarea locuinţelor existente", scrie în ordinul recent publicat.

Fiecare solicitant va putea să ceară o singură primă de eficienţă energetică, iar eventualele costuri suplimentare, ce vor depăşi finanţarea nerambursabilă (sau pur şi simplu nu vor fi considerate eligibile), vor fi suportate de către acesta. Cheltuielile eligibile vor cuprinde atât achiziţia de produse şi servicii, cât şi lucrările necesare implementării proiectului, plus taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora.

Sesiunea de înscriere în programul „Casa verde Plus" va fi stabilită şi apoi anunţată public de către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Anunţul va fi făcut cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începerea înscrierilor.

Locuinţa individuală, pentru care se va putea cere finanţare, va fi considerată orice construcţie de sine stătătoare sau parte a unei alte construcţii, „care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită de regulă de o singură gospodărie pentru satisfacerea cerinţelor de locuit", aşa cum scrie în ordinul MMAP.