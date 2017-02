Economie

La Cluj se caută IT-işti pentru salarii fabuloase. Pot lucra şi de acasă

de mediafax, 19 februarie 2017, 12:43

O multinaţională din Cluj angajează IT-şti care pot lucra de acasă. Compania recrutează specialişti din Europa de Est şi Asia.

Compania multinaţională Crossover organizează, duminică, la Cluj-Napoca, o acţiune de recrutare de o zi care vizează angajarea unor IT-işti cu experienţă cărora le oferă salarii lunare brute între 8.000 - 10.000 de dolari, aceştia având posibilitatea de a lucra de acasă.

Gelu Vac, Software Engineering Manager şi Brand Ambassador la Crossover, a declarat, duminică, pentru corespondentul MEDIAFAX, că a fost ales Cluj-Napoca pentru acţiunea de angajare pentru rezultatele înregistrate aici la nivelul companiei, oraşul fiind şi un hub IT cu perspective foarte bune.

"Crossover organizează un turneu angajare pentru programatori, care are loc în patru oraşe est europene, printre care şi Cluj-Napoca. Urmărim angajarea a circa 20 de persoane pentrru fiecare oraş, din 200 de candidaţi înscrişi, specialişti cu o vechime de minim 7 ani în limbajele de programare Java şi Ruby on rails. Oferim salarii de 100.000 de dolari pe an, ceea ce înseamnă între 8.000 şi 10.000 de dolari brut pe lună, pentru funcţia de Chief Software Architect, iar cei care vor fi angajaţi vor avea posibilitatea de a lucra de acasă. Cluj-Napoca a fost ales pentru rezultatele dovedite înregistrate aici la nivelul companiei, oraşul fiind un hub IT cu pespective foarte bune. Este parte a strategiei de business a companiei, aceste salarii oferite fiind atractive pentru Europa de Est şi sudul Asiei", a spus Vac.

Potrivit acestuia, Crossover va înfiinţa în acest an la Cluj-Napoca un birou propriu, ca proiect pilot, alături de alte 4 oraşe din lume.

Turneul de recrutare Crossover a început, sâmbătă, la Moscova, continuă duminică la Cluj-Napoca urmând să mai aibă loc alte două astfel de evenimente săptămâna viitoare la Cracovia (Polonia) şi Lviv (Ucraina).

Crossover este o companie americană cu sediul în Austin, SUA, prezentă în 108 ţări.