Legea salarizării unitare. Sindicaliştii anunţă proteste

de mediafax, 06 martie 2017, 12:13

Reprezentanţii sindicatelor din Poliţie se întâlnesc, luni, cu ministrul Muncii, pentru a negocia majorările ce vor fi aplicate prin noua lege a salarizării, iar liderii sindicali au anunţat că, în perioada 23-25 martie, peste 10.000 de poliţişti vor protesta nemulţumiţi de veniturile actuale.

"Doamna Olguţa Vasilescu nu ne-a înaintat această lege a salarizării, acel vestit draft cu care încearcă să ne amăgească zicând să stăm liniştiţi că ei or să facă. Noi vrem lucruri concrete. Indemnizaţiile se calculează la nivelul anului 2009, ceea ce înseamnă că, în fapt, omul câştigă acelaşi bănuţ şi nu obţine nimic în plus. Câştigă doar ei la capitolul imagine, în Poliţie nu se măreşte nimic. Noi vrem ca indemnizaţiile să fie raportate la un salariu minim brut de cel puţin 1.450 de lei. De aceste prevederi ar urmă să beneficieze undeva la 45.000 de oameni, aici incluzând şi personalul auxiliar şi jandarmii şi pompierii. Am cerut aprobare deja de la Primăria Capitalei, pentru datele de 23 şi 24 martie, că să pichetăm Ministerul Muncii, iar pe 25 martie să facem un miting de 10.000 de persoane, de Ziua Poliţiei, pentru că nu e normal ca poliţiştii să aibă salarii atât de mici. Suntem discriminaţi, de exemplu, un şofer de pe salvare are un venit de 5.000 de lei, iar un poliţist cu funcţie de conducere, care instrumentează şi dosare, face cercetare, conduce şi maşină, se ocupă şi de ordinea publică să câştige 3.000 de lei. Noi nu mai acceptăm aceste atitudini abuzive şi trebuie să aşezăm lucrurile acolo unde este corect şi munca noastră să fie plătită la adevărata ei valoare", a declarat Dumitru Coarnă, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor (SNPPC), înainte de începerea negocierilor de la Ministerul Muncii.

Negocierile de la Ministerul Muncii au loc în contextul în care ministrul Lia Olguţa Vasilescu a declarat că salariile de până la 4.000 de lei ale bugetarilor ar urma, în medie, să se dubleze odată cu aplicarea noii legi a salarizării.

"Suntem în discuţii pe legea salarizării unitare. De luni începem să avem întâlniri cu sindicatele, primele care vor intra la discuţii vor fi sindicatele din ordinea publică şi din sănătate. (...) Până la pragul de 4.000 lei salariile se dublează, după 4.000 lei este o creştere cu 45% a salariilor, iar după pragul de 7.000 lei sunt creşteri, dar nu foarte mari", a declarat ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, la postul de televiziune România TV.

Reprezentanţii ministerului au precizat pentru MEDIAFAX că majorările se vor face etapizat şi că nu este vorba despre o dublare pentru toate salariile, ci în funcţie de nivelul acestora. Spre exemplu, salariatului care are un venit de 3.900 lei.

La discuţii participă şi ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, şi ministrul pentru Dialog Social.

Ministrul Muncii a mai precizat că nu îşi doreşte niciun fel de modificare la proiectul legii salarizării, deşi sindicaliştii au anunţat că vor anumite modificări, dar a spus că ministerul este deschis pentru dezbateri pe această temă. Întrebată când va ajunge în Parlament legea salarizării unitare, Olguţa Vasilescu a declarat că mai întâi trebuie purtate discuţii cu sindicatele, deci nu poate spune o dată exactă, dar legea va trebui adoptată până la data de 1 iulie 2017.