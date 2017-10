Economie

LIDERII CLUJULUI. Dan Pitic: „Antreprenorii români trebuie să își facă ambasadă la guvern”

de Ziua de Cluj, 19 octombrie 2017, 12:30

Omul de afaceri clujean a demarat proiectul „RBL 1.000” prin care să vrea să creeze un grup de antreprenori reprezentativ pentru fiecare mare oraș al țării în vederea negocierii cu executivul a deciziilor care afectează major mediul de business.

„Acum în fundația Romanian Business Leaders (RBL) avem 180 de antreprenori la nivel național, dar ce ar fi dacă am avea în fiecare oraș cei mai importanți 20-50 de oameni, plus 400 de la București? Atunci am ajunge, din toate județele, la peste 1.000 de antreprenori până în 2020. Dacă fiecare țară are câte o ambasadă în țara noastră, de ce să nu aibă una și antreprenorii români, care să îi reprezinte, ca pe un stat?

Ieri tocmai am aflat, de la televizor, că se mai introduce o taxă de 2%, dar că să fim liniștiți, că vedem noi din ce se aplică. Meseria noastră, a antreprenorilor, este să organizăm, să facem schimbări și progres, dar pentru a ne impune la nivel guvernamental avem nevoie de număr, de reprezentativitate. Pe scurt, scopul este să facem din România o casă mai bună”, consideră fondatorul grupului Perpetuum.

120 de antreprenori şi şefi de companii din Transilvania au decis să extindă platforma de acţiune şi implicare socială Romanian Business Leaders (RBL) în Cluj. Liderii din business din regiune vor să sprijine investitorii, să dezvolte cultura antreprenorială și să reabiliteze statutul profesorilor din sistemul public preuniversitar în Transilvania.

Cultura antreprenorială şi educaţia sunt două direcţii în care RBL acţionează, prin programe de promovare a gândirii antreprenoriale în licee, educaţie şi mentorat pentru antreprenori, precum şi de recunoaştere publică şi sprijinire a profesorilor cu vocaţie. Evenimentul de la Cluj a adus în dezbatere două teme în care orașul este un pol de leadership pe harta economică a României: digitalizarea şi efervescenţa antreprenorilor din noul val.

Principalele teme dezbătute au fost resursele necesare și pilonii pe care o afacere poate să își sprijine procesul de transformare digitală, dar și cum exponenții noii generații regândesc modelele de business și creează oportunități de afaceri acolo unde ele par să nu existe. La conferințele RBL iau parte antreprenori şi şefi de companii care conduc afaceri importante la nivel naţional şi regional.