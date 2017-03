Economie

Mai rapizi ca IKEA. Concurenţa austriacă vine la Cluj

de Calin Poenaru, 15 martie 2017, 13:49

Principalul concurent al IKEA la nivel european va deschide aici un magazin înaintea suedezilor. În timp ce curierii sunt depăşiţi de comenzile făcute de clujeni pe internet, fabricile de mobilă locale se extind, în raport cu cererea în creştere.

Grupul austriac XXXLutz are afaceri anuale de 3,7 miliarde de euro

XXXLutz este un lanţ austriac de magazine de mobilă, iar compania a fost fondată în 1945 de austriacul Richard Seifert şi de soţia sa, Gertrude. Acesta este pe al doilea loc în topul vânzătorilor de mobilă și de bricolaj în Europa, după IKEA, un alt concurent important pe piaţa locală fiind reţeaua Kika. Mömax este o divizie a XXXLutz care cuprinde gama mediu premium a lanțului.



Primul magazin, amplasat pe 11.880 mp, va fi deschis în acest an la Timişoara, următoarele unităţi fiind prevăzute la Cluj şi la Bucureşti. Cifra de afaceri estimată pentru primul magazin care se va deschide în România este de 15 milioane de euro. Strategia companiei este de a vinde mobilier şi obiecte de amenajări interioare la preţuri accesibile, inclusiv soluţii pentru amenajarea completă a locuinţei.



XXXLutz are sediul în zona Linz şi a decis să pătrundă în România prin brandul Mömax. Grupul mai deţine mărcile Möbelix, Neubert, Hiendl, Rück, Emslander, Bierstorfer, Mann Mobilia, Sparkauf, Gamerdinger, Gamma, Lesnina şi Aleksandro Möbelhäuser, toate precedate de particula XXX, şi mai are filiale în Austria, Germania, Cehia, Ungaria, Suedia, Slovacia, Slovenia, Croaţia şi Serbia.



IKEA Cluj, abia în 2021



Lanţul miliardarului Ingvar Kamprad are de gând să intre pe piaţa clujeană numai din 2021. Al doilea magazin va fi ridicat tot la Bucureşti, pe Bd. Pallady, cu 80 de milioane de euro. "România este ţara cu cel mai mare potenţial de dezvoltare din regiunea de Sud-Est a Europei şi facem noi paşi în procesul de expansiune în toată ţara, nu numai în Bucureşti. Plănuim nouă magazine - cel mai mare număr din ţările din Europa de Sud-Est - cu o investiţie totală de peste 500 de milioane de euro", a declarat Stefan Vanoverbeke, directorul IKEA pe Europa de Sud-Est.



Următoarele unităţi pe care retailerul suedez vrea să le deschidă sunt la Timişoara, Braşov şi Cluj. Anul trecut, acesta a primit sute de reclamaţii pentru întârzierile la comenzile plasate pe internet de la Cluj, puse pe seama firmei de curierat. IKEA a înregistrat în ţara noastră cea mai mare rată de creştere de la nivelul grupului, în anul fiscal 2016, afacerile avansând cu 21,5%, până la 514 milioane de lei.

În anul fiscal 2015-2016, în magazinul din Băneasa au ajuns 3,2 milioane de vizitatori, în timp ce site-ul a fost vizitat de 6,6 milioane de utilizatori unici. La nivel de grup, IKEA a înregistrat o creştere a afacerilor cu 7% în anul fiscal 2015-2016, până la 34,2 miliarde de euro. Iniţiatorul afacerii IKEA este suedezul de 91 de ani Ingvar Kamprad, cu o avere estimată de Forbes la 3,4 miliarde de dolari.



Producţie extinsă în Transilvania



După prima sa fabrică de la Cluj, grupul Antares a anunţat ieri că îşi va mări capacitatea cu 60%, printr-o unitate de producţie la Remetea. „Grupul Antares a investit 1 milion de euro din fonduri proprii pentru a deschide a doua fabrică din România. Ne dorim modernizarea și extinderea producției la nivel național”, a declarat Marius Șerbănescu, director de marketing. Grupul are 140 de angajaţi în România. Afacerile filialei au fost de 9,4 milioane de euro în 2016. Prima fabrică de scaune ergonomice a fost deschisă la Cluj în 1998, când grupul a intrat pe piaţa românească. Acesta a fost înființat în Cehia şi mai are filiale în Slovacia, Serbia, Ungaria, Bulgaria. Grupul produce anual 1 milion de scaune și fotolii manageriale.



Iniţiative locale: magazine şi fabrici



Producătorul de mobilă timişean Casa Rusu va da în folosinţă un showroom de 1,5 milioane de euro la Cluj, pe 6.000 mp. „Suntem în negocieri pentru locaţia necesară noului super store, după conceptul pe care deja l-am aplicat la Bucureşti. Până la sfârşitul anului îl vom da în funcţiune”, a declarat Marius Raia, directorul reţelei Casa Rusu, deţinută de societatea Rus Savitar. Antreprenoarele Camelia Șucu şi Genoveva Hossu au activat cinci showroom-uri de mobilier şi decoraţiuni interioare la Cluj şi la Bucureşti şi vor să demareze producţia de mobilă la Floreşti. Pe de altă parte, două fabrici din judeţ, Ecolor Jucu şi Sortilemn Gherla fac producţie pentru IKEA, alocând resurse mari pentru dezvoltare.