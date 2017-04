Economie

Mall-ul şi magazinul. H&M depăşeşte Zara la Cluj

de Calin Poenaru, 05 aprilie 2017, 15:12

Retailerul suedez de îmbrăcăminte Hennes & Mauritz va depăşi din această săptămână principalul său competitor de pe piaţă, Zara, la numărul de unităţi deschise în Cluj.

Noul magazin va ocupa o suprafaţă de 1.800 mp şi este amplasat în minimall-ul Platinia, ridicat pe locaţia fostei fabricii de bere Ursus, având deschiderea programată în 8 aprilie.

„Locuitorii din zona de vest a țării acordă o atenție sporită modului în care se îmbracă, dar sunt interesați și de aspectele sustenabile legate de modă. Ne face plăcere să le putem oferi un al treilea magazin în Cluj, ce deservește una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului”, conform conducerii H&M.



Retailerul suedez deţine alte două unităţi în marile complexe comerciale clujene: Iulius Mall şi Vivo. Primul inaugurat, în 2011, în cartierul Gheorgheni, are 1.000 mp şi se întinde pe două etaje, parterul fiind dedicat articolelor pentru femei şi bărbaţi, iar cel de la etaj, copiilor. Unitatea din fostul Polus Center, funcţională din 2012, are 1.500 mp.



Principalele linii comercializate de retailerul de articole vestimentare, încălţăminte şi accesorii sunt LOGG, Divided, Basics, Trend, Modern Classics, Conscious, Premium, Sportswear. Suedezii au în portofoliu branduri ca H&M, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, &Other Stories, H&M Home, Arket.



Primul magazin din România a fost deschis în 2011, în centrul comercial AFI Palace Cotroceni, iar până în 2015, H&M a inaugurat 38 de unităţi, dintre care 12 în Bucureşti. În zona Transilvania-Banat mai dispune de magazine la Oradea, Baia Mare, Braşov, Timişoara şi Arad.



H&M este un lanţ de magazine de îmbrăcăminte înfiinţat în 1947, în Västerås (Suedia). În 2010, acesta avea 76.000 de angajaţi, în 2.000 de magazine din 37 de ţări, fiind al treilea mare retailer de îmbrăcăminte la nivel mondial, după companiile Gap (SUA) şi Inditex (Spania). Cea mai mare piaţă a sa era Germania, urmată de Marea Britanie şi de Suedia.



Principalul său concurent la nivel european, Industria de Diseño Textil (Inditex) are în Iulius Mall mai multe magazine ale holdingului: Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti. Brandurile grupului erau operaţionale la Cluj încă din 2007, în fostul Polus. Tot în Floreşti au apărut, din 2010, şi alte reţele importante la nivel european, precum C&A (Olanda) sau New Yorker (Germania).



Zara, principala companie de vânzare cu amănuntul a grupului Inditex, a fost fondată în 1975, în La Coruña, de către Amancio Ortega şi Rosalia Mera. Grupul mai deţine mărcile Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Bershka şi lansează 10.000 de modele noi în fiecare an.



Din acest an, Inditex intră în România cu un nou brand, Uterqüe, la Băneasa Shopping City Bucureşti, care cuprinde colecţii de haine, genţi, bijuterii, accesorii şi încălţăminte, cu 100 de magazine la nivel mondial. Grupul spaniol are afaceri anuale de 21 de miliarde de euro şi 7.000 de magazine în 90 de ţări.



Vivo Center

* Suprafaţă închiriabilă 63.000 mp

* Magazine: 234

* Ancoră: Carrefour

* Anul inaugurării: 2007

* Proprietar: Immofinanz



Iulius Mall

* Suprafaţă închiriabilă 53.000 mp

* Magazine: 210

* Ancoră: Auchan

* Anul inaugurării: 2007

* Proprietar: Iulian Dascălu



Platinia

* Suprafaţă închiriabilă: 13.000 mp

* Magazine: 40

* Ancoră: Mega Image

* Anul inaugurării: 2017

* Proprietar: Vasile Puşcaş