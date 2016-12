Economie

Masa de Crăciun. Cât costă acelaşi coş de produse la Mega Image, Billa, Auchan, Carrefour, Cora şi Kaufland

de mediafax, 21 decembrie 2016, 08:31

Cora este cea mai ieftină reţea de comerţ modern, în timp ce Mega Image este cea mai scumpă, conform unui calcul Gândul în baza unui coş de cumpărături în care au fost puse aceleaşi alimente care pot fi folosite la masa de Crăciun sau de Anul Nou. Un coş cadou pentru perioada sărbătorilor are cel mai mic preţ la Kaufland. La polul opus se situează Billa, unde un asemenea coş are cel mai mare preţ.

Cu cinci zile înainte de Crăciun, reporterii Gândul au făcut turul celor mai aglomerate hipermarketuri din Bucureşti şi au pus în coş produsele şi ingredientele necesare pentru masa festivă de Crăciun şi pentru prepararea celor mai gustoase feluri de mâncare specifice sărbătorilor de iarnă. Pe listă s-au regăsit şi câteva produse numai bune de împachetat şi de pus sub brad, spre bucuria celor dragi.

Carrefour – Unirii, Cora – Lujerului, Kaufland – Drumul Taberei, Billa – Cocor, Auchan – Afi Palace Cotroceni şi Mega Image – Unirii au fost cele şase hipermarketuri vizitate. Pentru fiecare dintre ele am avut aceeaşi listă de alimente şi produse cadou. Odată „luat pulsul”, am comparat preţurile, le-am organizat pe toate într-un tabel, apoi am făcut calculele. Rezultatele sunt prezentate mai jos, în tabele care demonstrează unde sunt cele mai ieftine şi cele mai scumpe produse, dar şi la cât pot ajunge, în total, coşurile de sărbători ale românilor.

Gândul precizează că preţurile sunt cele afişate la raft în data de 19 decembrie şi că există posibilitatea ca unele dintre produse să fie înscrise într-o promoţie. Mărcile produselor au fost selectate aleatoriu, pentru fiecare articol fiind analizat acelaşi brand existent în fiecare dintre cele şase magazine. Excepţie au făcut ouăle şi castraveţii, unde a fost luată în considerare marca proprie a fiecărui hipermarket. Fructele şi legumele au fost cuantificate în kilograme, fiind luate în considerare cele la vrac.

După efectuarea tuturor calculelor, cel mai ieftin coş pentru masa de Crăciun s-a dovedit a fi cel de la hipermarketul Cora, cu un total de 100,5 lei. La polul opus se situează Mega Image, cu o sumă totală de 110,68 lei, achitată pentru aceleaşi cumpărături. Ierarhia se modifică, însă, la coşurile cadou, acolo unde reţeaua Kaufland apare drept cea mai avantajoasă, cu un pachet numai bun de dăruit în valoare de 100,31 lei. Magazinele Billa furnizează aceleaşi cosmetice la un preţ cu aproape 24 lei mai mare, care duc la o cheltuială de 123,95 lei.

Cele mai mari diferenţe de preţ între acelaşi tip de produse, dar în magazine distincte, au fost înregistrate la portocale, pulpă de porc şi castraveţi în oţet. Astfel, o diferenţă de 4,5 lei se remarcă între pulpa de porc vândută la Mega Image cu 16,99 lei kilogramul, faţă de cea comercializată la Kaufland cu 12,49 lei pe kilogram.

O diferenţă de aproape 4 lei este înregistrată şi la castraveţii muraţi. Cel mai ieftin borcan îl găsim la Auchan, cu 3,2 lei, în timp ce preţul ajunge la 6,99 lei în magazinele Mega Image. Nici la fructe nu scăpăm de diferenţe semnificative de preţ. Dacă în Auchan putem cumpăra un kilogram de portocale cu 5,49 lei, pentru aceeaşi cantitate plătim doar 1,89 lei în reţeaua Mega Image. Deci, se remarcă o diferenţă de 3,6 lei pentru acelaşi produs.

