Maşina autonomă, miza BMW. Clujul, un mare centru de cercetare

de Calin Poenaru, 16 martie 2017, 13:16

Concernul german vrea să plătească firmele româneşti de tehnologia informaţiei (IT) să îi dezvolte soluţii pentru maşinile care se conduc singure. Mai multe companii clujene lucrează cu BMW pe proiecte specifice, însă Bosch şi Porsche şi-au deschis deja aici adevărate centre de dezvoltare.

Trimişii BMW Group s-au întâlnit cu mai mulţi manageri de companii româneşti din industria IT pentru încheierea unor parteneriate în vederea dezvoltării de soluţii software cu aplicabilitate în industria auto, în prezenţa ministrului pentru Mediul de Afaceri, Alexandru Petrescu.

„Marii jucători internaționali din industria auto înregistrează succese notabile în România de ani de zile și suntem pregătiți să oferim condiții excelente pentru dezvoltarea unei inițiative emblematice. Prin acest parteneriat între sectorul IT din România și BMW Group ne aliniem tendinței europene de digitalizare a industriei, acest proiect fiind o evidență a progresului digital și tehnologic din țara noastră și o recunoaștere internațională a calităților specialiștilor IT care activează în echipele companiilor internaționale de top.



Prezentul proiect evidențiază faptul că România este un bun teren pentru investiții, că are mult mai multe avantaje competitive decât salariile mici, și anume forță de muncă înalt calificată cu o infuzie puternică de absolvenți din domenii digitale și tehnologice, un mediu de afaceri predictibil, sectoare economice cu valoare adăugată mare, bine reprezentate în investiții străine, impulsionând totodată dinamica IMM-urilor pe verticală și orizontală și un cadru fiscal atractiv”, a declarat ministrul.

BMW Group a demarat anul trecut în România un proiect de identificare de noi posibilităţi de colaborare cu parteneri şi furnizori din industria software. În 2016 acesta a lansat noua strategie pe termen mediu şi lung, care are digitalizarea în prim plan, fiind construită pe baza conceptului Autonomous, Connected, Electrified and Shared. BMW Group a dezvoltat parteneriate strategice care să susţină dezvoltarea de tehnologii noi, precum cea a condusului autonom, pentru care a deschis în decembrie un centru de competenţe lângă München.



Grupul are 600 de angajaţi în acest domeniu. Majoritatea este reprezentată de dezvoltatori de software, iar numărul acestora este în creştere. Pe de altă parte, BMW Group investeşte şi în afaceri incipiente promiţătoare prin intermediul BMW i Ventures, care permite concernului să identifice şi să răspundă rapid la tendinţele mobilităţii din toată lumea, având în vedere ritmul mai rapid al industriei IT în comparaţie cu lumea auto.

Partenerii clujeni ai BMW, integraţi în multinaţionale



Companii importante din Cluj lucrează deja pe proiecte cu BMW. „Pe piaţa serviciilor IT, ca să aduci valoare adăugată mare, trebuie să baţi la poarta marilor fabrici auto din Germania, cărora să le optimizezi produsul final”, a declarat Daniel Metz, directorul NTT Data România, unul dintre partenerii locali ai BMW. Accenture Industrial Software Solutions (fosta Evoline), care livrează servicii către BMW, a închiriat în 2016 un spaţiu de birouri de 4.500 mp în clădirea de birouri Sigma Business Center. AISS este specializată în consultanţă în management, soluţii tehnologice şi servicii de externalizare a proceselor de afaceri.



Inginerii Porsche testează relaţiile între vehicule



Porsche Engineering, controlat de holdingul Volkswgen, și-a deschis la Cluj un centru informatic axat pe transformarea digitală a automobilului în care vor lucra câteva sute de specialiști. Inginerii de software și auto se vor ocupa de dezvoltarea de interfețe om-mașină, dar și de comunicarea de la mașină la mașină, prin proiecte unice în cadrul grupului, un obiectiv fiind ca mașinile Porsche să poată să meargă pe pilot automat. „Ne interesează tinerii care au cunoștințe solide de inginerie auto, experiență internațională, chiar la nivel de internship sau de bursă, dar în primul rând să fie pasionați de automobile, inovativi”, a precizat Michael Merklinger, șef al departamentului marketing al Porsche Engineering.



Bosch proiectează la Cluj maşina viitorului



Compania germană Bosch a creat un centru de cercetare şi dezvoltare la Cluj-Napoca, pentru care caută ingineri şi programatori. Proiectele acoperă teme din automotive, creşterea mobilităţii, conectivităţii şi serviciilor. Unul dintre cele mai mari proiecte se ocupă de dezvoltarea sistemelor de servodirecţie electrică, pentru a ajunge la maşina viitorului. Inginerii activează în domeniul procesării de imagini stereo video care vor fi elemente cheie în inteligenţa sistemelor de conducere automatizată. Aici se face şi verificarea funcţionalităţii acestor algoritmi cu ajutorul unei maşini de test. Echipa din Cluj lucrează la Industria 4.0, temă de interes în întreaga lume, ce operează cu conceptul big data.

Toată lumea vrea automobile inteligente



Mai multe companii globale au anunţat că lucrează la maşina autonomă, un vehicul care să sporească siguranţa în trafic şi să reducă numărul de accidente rutiere, care au generat anul trecut la nivel mondial 1,1 milioane de decese şi 31 de milioane de persoane rănite. Printre avantajele acestora sunt reducerea consumului de combustibil, a blocajelor din trafic şi a timpilor de găsire a unui loc de parcare. Volvo a estimat că va aduce pe piaţă această maşină în acest an, Audi (în 2020), dar la acest concept mai lucrează Mercedes, Nissan, Tesla, Ford sau Peugeot.