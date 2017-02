Economie

Mina de aur a Clujului. Salina Turda, unitate de producție

de Calin Poenaru, 23 februarie 2017, 14:58

Salina Turda atrage investitori de zeci de milioane de euro nu numai din turism, ci și din industrie. După ce a servit în istorie ca loc de depozitare a brânzeturilor turdenilor, aceasta găzduiește acum un centru de maturare a cărnii de porc pentru produse premium.



Una dintre galeriile salinei servește la maturarea produselor tradiționale locale













Publicitate

„Sarea de aici poate asigura producție pentru tot globul timp de 100 de ani, dar producerea sării din mine nu mai este rentabilă. Anul trecut am trecut de castelul Bran ca număr de turiști. Vrem să facem dintr-un fost oraș industrial un oraș turistic. Inițial aici depozitau brânzeturi atât oierii din zonă, cât și Turdalact. Din păcate fabrica de bere și cea de lactate s-au închis, practic nu se mai produce nimic la Turda”, remarcă ghidul turistic Attila Lovasz.

„Veniturile noastre s-au ridicat la 15 milioane de lei anul trecut, iar profitul, la aproape 5 milioane, dintr-un trafic de 617.000 de vizitatori. Am avut și 8.200 de persoane într-o zi. Tocmai de aceea vrem să ne extindem, prin darea în funcțiune a minei Iosif, numită și Sala Ecourilor, care va dubla capacitatea de vizitare, vom reface și vechea intrare în salină”, spune Simona Baciu, directorul societății Turda Salina Durgău.

Hotel de 40 de milioane de euro

„Salina Turda este o piață prețioasă mondială, o adevărată mină de aur pentru zonă, pentru că aici se desfășoară multe alte activități, culturale, sportive. Comunitatea locală va dori să extindă această perlă naturală a lumii prin alte investiții. Am inițiat câteva investiții majore: refacerea pavilionului de la intrare, instalarea de aeratoare, refacerea unor mine la care acum publicul încă nu are acces.

Declararea Turzii ca stațiune balneoclimaterică va duce la asfaltarea drumurilor de acces, un complex de săli de conferințe care să aducă aici companiile multinaționale, dar și alte proiecte precum reabilitarea castrului roman, teatrul de vară, refacerea clădirilor din centrul istoric. Totul va culmina cu punerea în operă a unui hotel de cinci stele, în valoare de 40 de milioane de euro, cu finanțare internațională sau prin parteneriat public privat, pentru care avem deja trei oferte” susține primarul Turzii, Cristian Matei.

Produsele turdenilor, din nou în subteran

Una dintre galeriile din salină este folosită acum pentru maturarea unor preparate din carne de porc, produse atestate ca tradiționale, în urma unei investiții de 100.000 de euro a societății CIA Aboliv. Porcii nu sunt crescuți în fermă, ci provin din gospodăriile localnicilor, din rasele Marele Alb și Bazna. „Am închiriat acest loc din salină acum doi ani, dar timp de un an am făcut testări și am constatat că există temperaturi și condiții optime. Vom produce aici cel mult 400 kg/ lună, dar vor fi produse premium, care vor fi promovate la târgurile internaționale unde participă Salina Turda.

Toate salinele din Europa se prezintă cu asemenea produse. Vrem să punem bazele și unei asociații a producătorilor de porci din zonă. Acum suntem în discuții cu Comisia Europeană pentru atestatul de produs cu denumire de origine protejată”, spune întreprinzătorul Olivian Bogdan. Afacerea de familie de pe platforma din Mihai Viteazu a debutat în 1992, iar acum a ajuns la 15 milioane de euro pe an și la 350 de angajați.

Reînvie grotele Clujului

Clusterul AgroTransilvania (ATC) și grupul olandez FrieslandCampina au anunțat în 2014 redeschiderea fabricii de la Țaga, printr-un acord semnat cu societatea Fabrica de Brânzeturi Transilvania (FBT), născută din asocierea dintre ATC și Cooperativa Agricolă Someș Arieș. Acordul prevede producția de Năsal sub brandul Napolact și a altor tipuri de brânzeturi sub mărcile proprii ale ATC. Fabrica de brânză, grota de la Țaga, brandul Năsal au fost cedate temporar spre exploatare FBT. În cazul închiderii grotei, intrată atunci în conservare, FCR a motivat decizia prin vânzările reduse din România. Friesland a cumpărat Napolact de la Asociaţia Salariaţilor.