Economie

Ministrul Finanţelor: Acciza la carburanţi va creşte fiindcă firmele petroliere nu au plătit impozit mai mare

de Ziua de Cluj, 08 septembrie 2017, 10:55

Acciza pentru carburanţi a fost majorată ca să “corectăm anomalia că am scăzut acciza, vânzările au crescut, dar companiile petroliere nu plătesc mai mult impozit pe profit”, a declarat Ionuţ Mişa, ministrul Finanţelor, într-un interviu acordat ZF.

„Am introdus acciza pe benzină pentru a corecta, pentru că ne-am dat seama că am micşorat-o degeabă de vreme ce companiile petroliere nu au micşorat preţurile la benzină după ce am scăzut acciza. Acel beneficiu nu s-a regăsit în impozitul pe profit. Creşterea consumului trebuia să se vadă în creşterea profitului, dar nu a fost cazul. Am introdus acciza pentru a corecta toată această situaţie, nu pentru că nu aveam bani la buget. Aici însă vreau să adaug faptul că în ultimii trei ani am tot dat facilităţi: scăderea CAS, scăderea TVA, am eliminat taxa pe stâlp, am micşorat impozitul pe dividende la 5%. Iată, am scutit de impozitul pe venit cercetării, măsura este deja în vigoare. Am mărit salariile şi pensiile. Nu poţi să pui în balanţă toate aceste măsuri cu acciza. TVA de 18% se va aplica de la 1 ianuarie 2019", a spus Mişa.

Potrivit unei Ordonanţe adoptate la sfârşitul lunii august, accizele pentru benzină şi motorină se majorează gradual, în două etape, cu 0,16 lei/litru, începând cu 15 septembrie 2017, şi cu încă 0,16 lei/litru, începând cu 1 octombrie 2017. Aceste niveluri ale accizelor pentru carburanţi sunt valabile până în anul 2022, inclusiv.