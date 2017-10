Economie

Ministrul Finanţelor anunţă că va fi introdusă o taxă de solidaritate de 2%

de mediafax, 19 octombrie 2017, 10:03

Ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, a anunţat miercuri seara că, de anul viitor, angajatorii vor plăti 2% la bugetul statului, o taxă raportată la fondul de salarii, "să aibă şi el o responsabilitate faţă de bugetul de stat”. El a justificat această măsură prin faptul că există o directivă UE obligatorie în acest sens.

„Va mai fi o taxă, în principiu o vom numi taxă de solidaritate, în principiu aşa se discută, trebuie să vedem exact care va fi decizia finală, de 2% care va reveni angajatorului", a declarat Mişa, la Antena 3.

El a precizat că această taxă „este prevăzută la nivelul Comisiei Europene, nu e o taxă nouă pe care o instituie Guvernul".

„Există o directivă europeană care ne obligă să aplicăm un anumit procent fondului de salarii. Această taxă nu poate fi eliminată sub nicio formă (...) Este o directiva europeană care reglementează pentru fondul de salarii o anumită taxă. Nu numai mediului privat, ci si sistemului public. 0,25 este valoarea exactă a taxei. Taxa o plăteşte angajatorul la fondul de salarii. Au fost foarte multe discuţii cu sindicatele care spuneau: domne, nu va rămâne nicio responsabilitate în sarcina angajatorului. Dacă el trebuie să plătească pentru angajat, dar nu va fi responsabil din acest punct de vedere, va crea o problemă angajatului în sine. Lăsaţi taxe şi la nivelul angajatorului astfel încât să vă puteţi îndrepta asupra lui, să puteţi realiza ulterior nişte măsuri de coerciţie pentru a putea răspunde faţă de bugetul de stat pentru neplata acelei sume. Şi am zis ok, transferăm o parte din aceste contribuţii şi la nivelul angajatorului să aibă şi el o responsabilitate faţă de bugetul de stat", a explicat Mişa.

El a insistat ca această taxă „nu poate să însemne o taxă în plus sau o creştere salarială. „E o taxă ce se aplică la fondul de salariu, care nu poate fi eliminată sau comasată cu alte categorii de contribuţii", a spus ministrul.

La sfârşitul lunii iunie, Cabinetul Tudose intenţiona să introducă tot o taxă de solidaritate, dar care era prevăzută pentru cei cu venituri de peste zece salarii minime pe economie, bani urmând să ajungă la bugetul pentru Sănătate.

Mişa: Impozitul pe venituri va scădea de la 16% la 10%, dar renunţăm la netaxarea salariilor mici

Ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, a declarat miercuri că din 2018 va scădea impozitul „pe absolut toate veniturile", de la 16% la 10%, însă Guvernul renunţă la măsura de neimpozitare a salariilor sub 2.000 de lei.

„De anul viitor, impozitul va scădea de la 16% la 10% pentru absolut toate veniturile, dar neimpozitarea salariilor de până la 2.000 de lei nu va mai fi implementată în această perioadă şi până la sfârşitul anului. Guvernul îşi menţine, totodată, decizia de a transfera contribuţiile sociale integral de la angajator la angajat", a spus Ionuţ Mişa, într-o emisiune la Antena 3.

Ministrul Finanţelor a menţionat, însă, că pentru categoriile de muncă clasele I şi a II-a angajatorul va avea în continuare obligaţia să plătească contribuţiile. „Rămâne în continuare obligativitatea ca angajatorul să declare la stat suma reprezentând contribuţiile angajatului, angajatul nu are nicio obligaţie în plus", a precizat Ionuţ Mişa.

De asemenea, se vor reduce contribuţiile sociale, de la 39% la 35%.

Întrebat dacă sunt pregătite firmele pentru transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, ministrul a răspuns: „Da, eu nu cred că este vreo problemă din acest punct de vedere, termenul se ştia de mult timp, măsura era prevăzută în programul de guvernare".

