Ministrul Finanţelor: Nu s-au furat bani din buget, dar s-a făcut o estimare nerealistă a încasărilor

de mediafax, 17 ianuarie 2017, 09:11

Gaura din buget despre care s-a discutat în utima vreme este de fapt o estimare neralista a încasărilor bugetare, care a condus la rectificări bugetare pozitive, în loc că acestea să fie negative, a spus Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor.

"Am evitat să folosesc cuvântul gaură în buget. Ceea ce am spus este că de fapt este discutabil comportamentul politicianist al celor ce au guvernat anterior. De ce s-a operat o rectificare bugetară pozitivă când era clar că nerealizările la încasările bugetare sunt mari. Cred că s-a încercat să se evite o rectificare bugetară negativă", a declarat l uniViorel Ştefan, ministrul Finanţelor, în emisiunea "Jocuri de putere".

Curtea de Conturi va stabili cu exactitate dacă s-a încălcat legea a mai spus acesta.

"Guvernul Cioloş nu a furat banii, ci au evitat să ţină cont de realitatea din teren şi au făcut rectificări bugetare pozitive", a explicat ministrul Finanţelor.Viorel Ştefan: Fiscul trebuie să dovedească că eşti evazionist, nu tu că nu ai făcut evaziune fiscal

Viorel Ştefan a declarat că Fiscul a ajuns să ridice cu mascaţii patronii unor firme, obligându-i pe aceştia să dovedească că nu au făcut evaziune fiscală şi că nu au legătură cu evazioniştii. Finanţele vo face publică o lista neagră cu cei aflaţi în zona de risc.

"Ordinul preşedintelui ANAF are două articole: unul prin care se renunţă la formularul 088 şi altul prin care se adaptează aplicaţia informatică. Am pus în loc alte formulare, care înseamnă un set de informaţii mai succinte, care se foloseau înainte de 088. Dacă intru în tunelul timpului aş fi foarte preocupat să rezolv problemele de atunci. Evaziunea din zona TVA era un fenomen greu de controlat. Pe evaluarea noastră 088 şi-a făcut misiunea şi a putut fi anulată. Am reactivat mecanismele de monitorizare pe evaziune astfel încât să putem izola focarul de evaziune. Mergem pe tinitirea focarului.", a explcat Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor luni, la emisiunea "Jocuri de putere".

Acesta a spus că, este important că cei de la Finanţe şi de la Fisc să reuşească să devină partenerii contribuabililor, altfel se vor rată multe ţinte. "La ANAF le-am spus: voi inversaţi dovadă probei - dovedeşte că eşti un contribuabil bun. Cu mine nu puteţi lucra aşa. Trebuie să ne schimbăm comportamentul. O prietenă de-a mea s-a trezit cu mascaţii la firma şi obligată să declare că a văzut o persoană. În şapte ore s-a clarificat treaba, dar puteau să se întâmple multe cu firma ei. Persoană pe care o căutau era un evazionist şi avuseseră cu ani de zile o relaţie comercială. La noi s-a ajuns că Fiscul să mă ia cu mascaţi şi eu să dovedesc că nu e aşa. În programul nostru de guvernare se vorbeşte de o lista care să se facă publică cu cei aflaţi în zona de risc. Şi atunci să evit să intru în relaţii comerciale cu aceştia", a mai spus Viorel Ştefan.