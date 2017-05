Economie

Ministrul Mediului de Afaceri vrea facilităţi extinse pentru IT

de Ziua de Cluj, 04 mai 2017, 11:44

Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a avut o întâlnire cu reprezentanții Romanian Game Developers Association, organizaţie ce reunește în cadrul său principalele companii dezvoltatoare de jocuri video din România.

”Domeniul industriilor creative, inclusiv sectorul de dezvoltare a jocurilor video din România îmbină creativitatea cu tehnologia de vârf și personalul de înaltă calificare. Acest sector are o ascensiune puternică în ultimii ani și beneficiază de sprijin guvernamental prin măsuri active, cum este scutirea de la plata impozitului pe venit pentru programatorii IT.



Potențialul de dezvoltare a acestui sector poate fi și mai bine valorificat atât prin extinderea facilităților oferite și pentru alte categorii de profesioniști din domeniu şi prin programe de stimulare dedicate acestei activități, unul fiind chiar Programul Start-up Nation care acordă un punctaj foarte bun activităților de programare IT și industriilor creative”, a declarat Petrescu.



Cele două părţi au convenit continuarea discuțiilor în cadrul unor grupuri de lucru pentru dezvoltarea unor programe educaționale la nivel de facultate și liceu destinate pregătirii specialiștilor (programatori, graficieni, designeri) în industria jocurilor video, precum și pentru promovarea unor măsuri ce pot stimula investițiile și antreprenoriatul în acest sector.



Industria IT dezvoltatoare de jocuri video din România înglobează 60 de companii care au 6.000 de angajați și o cifră de afaceri de 130 milioane de euro în 2015. La nivel global, vânzările din domeniul jocurilor video au însumat, în 2016, 101 miliarde de dolari, de trei ori mai mult decât industria filmului.