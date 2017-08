Economie

Noii muncitori pentru IKEA la Cluj: roboţii japonezi FOTO

de Calin Poenaru, 28 august 2017, 13:20

Fabrica de mobilier Ecolor Jucu recurge la roboţi pentru a reduce costurile de producţie şi a elimina produsele cu probleme generate de erorile umane.

Celulele robotice sunt folosite pe scară largă în fabrica de la Jucu / foto: Ecolor









































„Brațe robotice, pentru mai multă forță: investim în automatizare pentru a face mai ușoară munca oamenilor! Anul acesta vor fi instalate noi celule robotice, programate și configurate de colegii noștri cu experiență din departamentul tehnic”, a anunţat Ecolor, în reţeaua de socializare Facebook.



Aceasta a precizat că în 2017 va continua investiţiile cu 90 m liniari de echipamente în curs de instalare în fabrică care vor permite ca aceasta să îşi dubleze capacitatea pentru anumite tipuri de produse. Aici a fost proiectată de la zero şi o nouă linie de cașerare (imprimare pe un anumit suport, n. red.). Planurile pe acest an includ a cincea hală a unităţii şi o nouă clădire de birouri.



Conducerea societăţii vizează o politică energetică ce vizează surse regenerabile şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. „Firma Ecolor și-a asumat aceste provocări și este hotărâtă să acționeze în consecință. Producători de nivel mondial intenționează să conducă o nouă revoluție industrială și să creeze o economie bazată pe eficiență energetică de înalt nivel care să genereze emisii scăzute de CO2.

Pentru a aface acest lucru ei și-au stabilit mai multe obiective energetice importante pe care, în parte, le vom asimila. Separarea și eliminarea deșeurilor vor fi monitorizate și îmbunătățite continuu. Ecolor trebuie să se asigure că activitățile de formare adecvate vor fi desfășurate în ceea ce privește punctele mai sus menționate în funcție de interesul și domeniul de activitate al fiecărui individ”, a menţionat, în strategia energetică, directorul general Carl Widell.



Măsurile vizează folosirea energiei regenerabile, reducerea consumului în zonele de producţie, sensibilizarea angajaţilor cu privire la consumul de energie electrică, creșterea eficienței transportului și a încălzirii, aplicarea de tehnologii noi pentru performanța energetică a clădirilor, monitorizarea consumului de apă, tratarea apelor reziduale, separarea şi eliminarea deşeurilor.



Ecolor este o companie privată cu capital suedez înfiinţată în 2005 care are acum 650 angajaţi şi produce mobilier pentru export, în principal către magazine şi depozite IKEA din întreaga lume: în fiecare zi câte 15-20 camioane de produse finite. Fabrica are o suprafaţă construită de 53.000 mp, iar produsele finite sunt realizate din PAL şi MDF. Compania mamă este Gyllensvaans Möbler, una de familie, producător de mobilier din 1946 şi furnizor IKEA din 1952.



IKEA vinde doar la Bucureşti



Principalul beneficiar, lanţul IKEA, are în plan trei noi magazine în Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov, însă prima inaugurare e estimată abia în 2021. "Pentru cele trei magazine din afara Bucureştiului suntem în căutare de teren, sperăm în suportul autorităţilor pentru susţinerea acestor investiţii", a declarat Stefan Vanoverbeke, retail manager IKEA South East Europe. Până în 2025, IKEA are în plan opt noi magazine pentru piaţa locală, în Europa de Sud-Est fiind inaugurate 13. IKEA are la Cluj doi furnizori: Ecolor Jucu (mobilier) şi Sortilemn Gherla (umeraşe).



În Regiunea Nord-Vest se aflau cei mai mari angajatori din industria de mobilă din România, conform agenţiei Financial Trends. În 2014, aici erau angajaţi 38 din totalul salariaţilor industriei, care avea 60.542 de oameni. Primii 10 angajatori din regiune erau responsabili pentru recrutarea a 53% din salariaţii industriei de mobilă din Nord-Vest şi 20% din totalul salariaţilor din industrie pe ţară. Topul angajatorilor din industrie în Nord-Vest era dominat de societăţile cu peste 250 de salariaţi, cei mai recrutori fiind din Mamureş (4), Satu Mare (2), Cluj (2), Bihor (2).



Activităţile repetitive, preluate de maşini



În România raportul este de 11 roboţi industriali la 10.000 de oameni (în Polonia – 28, în Ungaria – 57, în Cehia – 100), iar pentru a rămâne competitivi producătorii industriali au nevoie de investiţii masive pentru a ajunge la 10.000 de roboţi, potrivit Federaţiei Internaţionale pentru Robotică.

"Trebuie să eliberăm rapid forţă de muncă prinsă în activităţi repetitive şi anoste pentru a putea face loc activităţilor specifice producţiei cu valoare adăugată ridicată. Experienţa din Ungaria sau Polonia a arătat că procesele de automatizare şi robotizare au mers mână în mână cu creşterea salariilor şi a numărului de posturi disponibile în industrie", a declarat Horia Stănese, business development manager la producătorul de profil Universal Robots.



Chinezii au dat afară 90% din personal



Compania Changying Precision Technology a înfiinţat în Dongguan o unitate condusă aproape în întregime de roboţi care a înregistrat o creştere a producţiei de 160%. Ea are linii de producţie automatizate ce folosesc braţe robotizate pentru a produce piese pentru telefoane mobile. Există echipamente de prelucrare automatizate, camioane de transport autonome, echipamente automatizate în depozit, conform portalului TechRepublic.

Trei angajaţi monitorizează fiecare linie de producţie, iar alţi trei, un sistem de control computerizat. Unitatea avea iniţial 650 de angajaţi, deci cât cea de la Jucu, în prezent sunt 60, iar pe viitor vor fi 20. Înainte de introducerea roboţilor rata de defecte era de 25%, acum a ajuns sub 5%.